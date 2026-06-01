「パイの実」史上初のアニメ化 『ドラえもん』など手掛けるシンエイ動画と豪華クリエイター陣がタッグ
ロッテ「パイの実」のアニメ化が決定し1日、都内で発表会が行われた。同作で声優を務める小林由美子、引坂理絵のほか、ゲストとしてももいろクローバーZの百田夏菜子、お笑いコンビ・マユリカ（中谷、阪本）が登場した。
【写真】華やかなドレスで！アフレコに挑戦する百田夏菜子
「パイの実」の新プロジェクト「パイの実おしの森プロジェクト」第二弾として、「パイの実」ブランド史上初となるアニメ化が決定。オリジナルアニメーション「パイの実おしの森へようこそ！」が6月4日からロッテ公式YouTubeチャンネルにて順次公開される。
『ドラえもん』『クレヨンしんちゃん』など国民的人気作品を数多く手掛けるシンエイ動画と豪華クリエイター陣と強力なタッグを組み、オリジナルアニメーションを届ける。主演声優には、『クレヨンしんちゃん』野原しんのすけ役で知られる小林由美子、『HUGっと！プリキュア』キュアエール役などで活躍する引坂理絵が務める。
発表会には、パイの実が大好きだという百田＆マユリカがゲストで登場。アニメを観た百田は「とってもかわいい雰囲気になるのかなと思っていたんですけど、1話を観たら、木にパイの実がいっぱいなっていて、こんな夢の世界あるんだと思いました！」とにっこり。
アニメ化を初めて聞いたときの感想を聞かれた阪本は「お菓子のアニメ化って聞いたことがなかったので、びっくりしました」というと、中谷も「こんなことってあるんですね。どういうこと？ってなりました」と驚きの声を上げていた。
◆作品概要
タイトル：アニメ「パイの実おしの森へようこそ！」
企画・原作：株式会社ロッテ
原案制作：まんきゅう氏、柿原優子氏、
まついあや氏、シンエイ動画
監督・アニメーション：皆川一徳氏、皆川美紀氏
脚本：柿原優子氏、芹川梓氏
音楽：馬瀬みさき氏
音響監督：丹下雄二氏
音響制作：東北新社
アニメーション制作：TOHO animation STUDIO
企画：ロッテ（「クリエっていこうぜ!」プロジェクト）
第1話公開：2026年6月4日(木)00:00
公開頻度：毎月1話公開予定
話数：全8話(予定)
配信：お口の恋人ロッテ【LOTTE】公式チャンネル
◆キャスト
リス「パイル」役：小林由美子
リス「ロクシー」役：引坂理絵
クマ「クママ」役：田島章寛
アライグマ「アライさん」役：木目田俊
ネコ「ネミー」役：集貝はな
キツネ「キツねえさん」役：大井麻利衣
スカンク「ボス」役：葉山翔太
ウサギ「サギちゃん」役：本泉莉奈
カメ「チョーロー」役：越後屋コースケ
リス「ドングリーナ」役：松田颯水
ウサギ「タンテイ」役：田所陽向
【写真】華やかなドレスで！アフレコに挑戦する百田夏菜子
「パイの実」の新プロジェクト「パイの実おしの森プロジェクト」第二弾として、「パイの実」ブランド史上初となるアニメ化が決定。オリジナルアニメーション「パイの実おしの森へようこそ！」が6月4日からロッテ公式YouTubeチャンネルにて順次公開される。
発表会には、パイの実が大好きだという百田＆マユリカがゲストで登場。アニメを観た百田は「とってもかわいい雰囲気になるのかなと思っていたんですけど、1話を観たら、木にパイの実がいっぱいなっていて、こんな夢の世界あるんだと思いました！」とにっこり。
アニメ化を初めて聞いたときの感想を聞かれた阪本は「お菓子のアニメ化って聞いたことがなかったので、びっくりしました」というと、中谷も「こんなことってあるんですね。どういうこと？ってなりました」と驚きの声を上げていた。
◆作品概要
タイトル：アニメ「パイの実おしの森へようこそ！」
企画・原作：株式会社ロッテ
原案制作：まんきゅう氏、柿原優子氏、
まついあや氏、シンエイ動画
監督・アニメーション：皆川一徳氏、皆川美紀氏
脚本：柿原優子氏、芹川梓氏
音楽：馬瀬みさき氏
音響監督：丹下雄二氏
音響制作：東北新社
アニメーション制作：TOHO animation STUDIO
企画：ロッテ（「クリエっていこうぜ!」プロジェクト）
第1話公開：2026年6月4日(木)00:00
公開頻度：毎月1話公開予定
話数：全8話(予定)
配信：お口の恋人ロッテ【LOTTE】公式チャンネル
◆キャスト
リス「パイル」役：小林由美子
リス「ロクシー」役：引坂理絵
クマ「クママ」役：田島章寛
アライグマ「アライさん」役：木目田俊
ネコ「ネミー」役：集貝はな
キツネ「キツねえさん」役：大井麻利衣
スカンク「ボス」役：葉山翔太
ウサギ「サギちゃん」役：本泉莉奈
カメ「チョーロー」役：越後屋コースケ
リス「ドングリーナ」役：松田颯水
ウサギ「タンテイ」役：田所陽向