人気コスプレイヤーえなこが1日までに自身のインスタグラムを更新。イタリア・フィレンツェでのショッピング姿を公開した。

イタリア・ベネチアからフィレンツェに移動し「プラダ好きだからSPACEとThe Mallでお買い物」と、アウトレットを巡ってショッピングしたことを報告。

プラダのアウトレットでの写真などをアップし「SPACEはプラダの工場直営のアウトレットなので絶対行きたかった場所でした…私が履いてたサンダル、1/3の値段だったんだけど〜！！」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「プラダを着た天使」「オシャレだ」「脚長でカッコいい」「こんな格好も似合う 可愛い」「素敵」などの声が寄せられている。

えなこは、コスプレイヤーのほか、タレント、歌手、女優、声優、YouTuberなど多岐にわたって活躍。2020年4月には、内閣府に「クールジャパン」のアンバサダーに任命されている。

公式プロフィルは、身長1メートル54、スリーサイズはB86・W59・H85。血液型A。趣味はコスプレ、カラオケ、アニメ観賞、音ゲー。