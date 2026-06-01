なぜ「愛知発祥の外食チェーン」は全国区でも強いのか…今度は県民熱愛のそばチェーン「サガミ」が各地に殴り込み

ココイチ、コメダ、焼肉きんぐ、木曽路――いずれも全国に展開する人気の外食チェーンだが、ジャンルは違えど、とある“共通点”がある。それは「愛知発祥」ということだ。

愛知県といえば、みそかつ・ひつまぶし・味噌煮込みうどんなど、いわゆる“名古屋めし”を思い浮かべる人も多いだろう。ところが意外にも、全国区で通用するチェーン店を次々と輩出する外食激戦区でもあるのだ。

そして今新たに、とある「そば」で有名な愛知発祥のチェーン店が全国各地に殴り込みをかけようとしている――。それが「和食麺処サガミ」だ。

【前編記事】『伝説の大食い「K.カズミ」水ダウ放送から丸5年…ざるそば82段の舞台となった「サガミ」まさかの急成長を遂げていた』よりつづく。

これ全部“愛知が生んだ”チェーンです

あらためて愛知発祥で知られる外食チェーンの雄たちを見ていこう。

まず代表格として挙がるのが、カレーチェーン店としては圧倒的1位の国内1200店舗を誇る“ココイチ”こと「CoCo壱番屋」だろう。現在の清須市にあたる場所に1号店をオープンし、本社も一宮市に置いている。カレーそのものに愛知感は無いように思えるが、実は別ブランドとして名古屋発祥あんかけスパのお店「パスタ・デ・ココ」を運営しており、愛知発祥とうかがい知ることができる。

その点、「コメダ珈琲店」は愛知（名古屋）発祥だとわかりやすいチェーン店にあたるだろう。温かみのある店内、何よりドリンクを注文すると無料でトーストなどのパンが付いてくるモーニングは、名古屋の喫茶店文化の象徴と言える。

しゃぶしゃぶ・日本料理の「木曽路」も実は、名古屋の喫茶店をルーツとしていることはあまり知られていない。創業時は「喫茶松葉」としてスタートし、その後事業を転換する形で名古屋市内に1号店をオープンしている

名古屋市内から離れた豊橋市には、外食業界でいま急成長を遂げる巨大企業が。「焼肉きんぐ」や「丸源ラーメン」、「ゆず庵」などをてがける物語コーポレーションだ。ちなみに「焼肉きんぐ」1号店は石川県なのだが、前身となる同社初の焼肉業態「焼肉一番カルビ」が豊橋市にオープンしているので、その意味でも愛知発祥と言っても差し支えないだろう。

なぜ愛知は外食激戦区になったのか

このほかにも“名古屋めし”を象徴する「スガキヤ」、「赤から」、「世界の山ちゃん」、焼肉の「あみやき亭」やステーキの「ブロンコビリー」など、愛知発祥のチェーン店は多種多彩だ。

ではなぜ、愛知県、とりわけ名古屋を中心として、この地域から有名な外食チェーンが育まれやすいのか。外食業界に詳しい中村コンサルタント代表の中村清志氏はこのように指摘する。

「まず、名古屋という地域は地場の外食文化と喫茶文化が、他の主要都市と比べても非常に強いことが挙げられます。トヨタに代表される自動車産業などを背景にした安定した中所得者層が多く、外食需要が高いのです。また、地価や賃料などのコストが東京より抑えられるのも大きい。これにより本社機能を名古屋に置きやすくなっているわけです」

かくして外食激戦区となった愛知県では、各チェーン店が切磋琢磨する風土が根付き、その厳しい競争環境の中で揉まれることで、全国でも通用する業態がどんどん現れてくるというわけだ。

そんな中、中村氏が「近いうちに全国に知れ渡るほど勢いがある」と予測する愛知発祥チェーンが、ずばり株式会社サガミホールディングスが運営するそばチェーン「和食麺処サガミ」だ。

同社は1970年に名古屋で創業。現在は東海地区を中心に関西、関東、北陸で中核業態である「サガミ」や「味の民芸」のほか、合計10ブランド274店舗（2026年3月時点）を展開している。とりわけ自社工場で製麺を行っているそばやうどんなど麺類に強みを持ち、こだわりや品質の高さを訴求しているという。

目指すは「和食ファミレスチェーン」日本一の座

そんな「サガミ」は、ここへきて店舗数を大幅に伸ばしている。2024年3月期には139店舗だったのが、2025年3月期に152店舗、直近となる2026年3月期には166店舗と毎年二ケタ店舗数を増やしている。

さらに特筆すべきが、これまでは東海地区がメインだったのに対して、近年では新たなマーケットへ積極的に開拓している点だ。2024年に長野や千葉、2025年に和歌山、2026年に群馬へ、それぞれ初出店を果たすなど、これまで手を出していなかった関東や中部エリアにも進出している。

すでに東海地区最大の和食麺類レストランチェーンとなっている「サガミ」だが、今後の出店動向では“日本一の和食ファミリーレストラン”になる可能性も十分にある、と前出の中村氏は指摘する。

「現在、和食ファミリーレストランの部門では、和食の総合的な品揃えとしゃぶしゃぶ食べ放題を軸とした『和食さと』が全国202店舗（現時点）を有し、店舗数1位となっています。しかし、同チェーンはこの3年間、店舗数が伸び悩むなど、苦戦を強いられています。

その点、『サガミ』は順調に新規出店を行っており、営業基盤も強固なものになってきています。売上高こそ2倍近い開きはあるものの、この猛追ぶりが続くようなら逆転する日もそう遠くないかもしれません」

愛知発祥のチェーンが、カレーや焼肉、喫茶店につづいて今度は和食のジャンルを牛耳ることになるのか――。「サガミ」の躍進に今後も注視したい。

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