日本vsアイスランドで“本番仕様”3分間の飲水タイム、日テレはCM挿入…W杯ではFIFAがCM許可か
[5.31 国際親善試合 日本 - アイスランド]
日本代表のW杯壮行試合・アイスランド代表戦で、前半23分ごろから3分間の飲水タイム「ハイドレーションブレイク」が行われた。酷暑が懸念されるW杯では全試合で同様の運用をすることが決まっており、大会に向けた予行演習になった。
この試合をテレビ生中継する『日本テレビ』はハイドレーション・ブレイク中に画面を完全に切り替えてCMを挿入。試合中にCMが流れる異例の中継となった。
もっとも国際サッカー連盟(FIFA)はW杯でハイドレーションブレイク中のCM放映を認める方針だと報じられている。『ESPN』などが3月に伝えたところによると、試合映像を映しながら画面の一部に広告を表示する「スプリット・スクリーン」と、この試合のように完全に映像を切り替えて通常のCMを流す「フル・カットアウェー」の2パターンが許可される予定。インプレー中にCMが流れることを防ぐため、ハイドレーションブレイク開始から20秒間と再開前の30秒間はCMを流してはいけないルールも設定される見込みと報じられていた。
なお、W杯全試合をライブ配信する『DAZN』はアイスランド戦でCMを挿入せず、ハイドレーションブレイク中も選手らの様子を映していた。
日本代表のW杯壮行試合・アイスランド代表戦で、前半23分ごろから3分間の飲水タイム「ハイドレーションブレイク」が行われた。酷暑が懸念されるW杯では全試合で同様の運用をすることが決まっており、大会に向けた予行演習になった。
この試合をテレビ生中継する『日本テレビ』はハイドレーション・ブレイク中に画面を完全に切り替えてCMを挿入。試合中にCMが流れる異例の中継となった。
なお、W杯全試合をライブ配信する『DAZN』はアイスランド戦でCMを挿入せず、ハイドレーションブレイク中も選手らの様子を映していた。