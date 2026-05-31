ほかのメンバーは感動の復帰も…“SEVENTEENの妹グループ”出身の元アイドル、美容外科勤務を告白

ボーイズグループSEVENTEENと同じPLEDISエンターテインメントが手掛けたガールズグループPRISTIN出身のチョン・ウヌが、美容外科のカウンセラーとして働いている近況を公開した。

去る5月29日、チョン・ウヌは自身のSNSに過去の芸能活動と現在の日常を収めた動画を投稿した。

【写真】「ダメ元で…」PRISTINメンバーも所属するI.O.Iの再結成秘話

動画のなかで彼女は、「元アイドル、それが私だ。『スーパースターK4』『ボイスキッズ』『PRODUCE 101』に出てアイドルまでやったけど、今はこうなった」と、現在は一般人として生きる姿を紹介した。

続けて、PRISTINメンバーも所属するガールズグループI.O.Iに言及しながら、「10年ぶりに再結成する友達を見ていると、なおさら名残惜しい」としながらも、「私は28歳、社会的にログアウトするわけにはいかない。食べていくためには何かしらやらなきゃいけない」として、江南（カンナム）にある美容外科でカウンセラーとして勤務していることを明かした。

（写真＝チョン・ウヌSNS）

チョン・ウヌは、「寝て起きたら、200万再生を超えていた。身に余る関心と愛をくださり感謝している。これからも面白いコンテンツを投稿する」と感謝も伝えた。

なお、チョン・ウヌは2016年にオーディション番組『PRODUCE 101』に出演して名を馳せ、2017年にPRISTINのメンバーとしてデビューした。その後、ガールズグループHINAPIAのメンバーとして再デビューしたものの、2020年に解散した。