「K-OPEN」反響広がる

ジャパンモビリティショーでダイハツが公開したコンセプトカー「K-OPEN（コペン） ランニングプロト」。軽オープンスポーツの新たな方向性として注目を集めています。発表後はデザインや仕様に関心が寄せられ、ユーザーからも反響が広がっています。

軽オープンスポーツとして長く親しまれてきた「コペン」は、2002年の初代登場以来、軽自動車の枠を超えた走りとスタイルで多くのファンを魅了してきました。

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現行モデルは2014年に登場した2代目で、軽快な走りと扱いやすさを備えた2人乗りのオープンカーとして支持されています。

その流れを踏まえつつ、新たな提案としてジャパンモビリティショー2025にて披露されたのがコンセプトカー「K-OPEN」と、実走可能なK-OPEN ランニングプロトです。

ランニングプロトは「作ってみる、乗ってみる、試してみる」という開発思想のもと製作された先行スタディモデルで、実際に走行できる仕様となっています。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1230mm、ホイールベースは2265mm（K-OPEN仕様）。

最大の特徴は、従来のFF（前輪駆動）からFR（後輪駆動）へとレイアウトを変更した点です。

担当者は「2代目コペンをベースに、FRでやったらどうなるのかという視点から企画しました」と説明し、スラント搭載エンジンなど既存技術を活用したと話します。

パワートレインには商用車用のスラントエンジンを搭載し、低重心化と前後重量配分の最適化を図っています。

リアには「ハイゼット」用のリアディファレンシャルギアやドライブシャフトを流用し、FRレイアウトを成立させる工夫が随所に見られます。

一方で、同時に公開された「K-OPEN」は、ユーザーが求めるデザインを探るためのスタイリング提案として展示されました。

丸型2灯ヘッドランプや曲面基調のボディなど、親しみやすさと力強さを両立した外観が特徴です。

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今後の展開について、担当者は「今回のモデルはあくまでスタディモデルで、市販化の予定はありません。反響を見ながら今後の可能性を検討していきたい」と話しています。

ユーザーからもさまざまな声が寄せられており、「クラシック感あって好き」「小さいのに存在感がある」といったデザイン面の評価に加え、「走りの楽しさが増しそう」「次世代モデルに期待している」「続報が気になる」といった今後への期待も広がっています。

2026年8月には現行コペンの生産終了が予定されており、次世代モデルへの関心が高まるなか、今回の提案がどのように発展していくのか注目されます。