KATSEYE¤Î¸åÇÚ¡¦SAINT SATINE¤ÎÆüËÜ½Ð¿È¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢½é¸ø¤Î¾ì¡Ö¥´¡¼¥ë¤À¤È»×¤ï¤º¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦SAINT SATINE¡Ê¥»¥¤¥ó¥È¡¦¥µ¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ë¤ÎÆüËÜ½Ð¿È¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ºéÍè¡ÊSAKURA¡Ë¤¬5·î30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¡£·ëÀ®¸å½é¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKATSEYEÃÂÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿SAINT SATINE¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡SAINT SATINE¤Ï¡¢HYBE¤ÈGeffen Records¤Ë¤è¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£KATSEYE¤Î¸åÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¨¥ß¥ê¡¼¡ÊEMILY¡Ë¡¢¥ì¥¯¥·¡¼¡ÊLEXIE¡Ë¡¢ºéÍè¡ÊSAKURA¡Ë¡¢¥µ¥Þ¥é¡ÊSAMARA¡Ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£Í£°ì¤ÎÆüËÜ½Ð¿È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëºéÍè¡ÊSAKURA¡Ë¤Ï¡¢¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¤òÄÌ¤¸¤ÆÌó1Ëü4000¿Í¤Î±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÁª½Ð¡£²Î¤â¥À¥ó¥¹¤âÌ¤·Ð¸³¤Î¾õÂÖ¤«¤éÄ©Àï¤·¡¢ºÇ¸å¤Î1ÏÈ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡ºéÍè¡ÊSAKURA¡Ë¤Ï¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿°Ï¤ß¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¡£12Æü¤Î¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®°Ê¹ß¡¢½é¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ÛÄ¥¤â¤È¤Æ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¤·Ð¸³¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿ºéÍè¡ÊSAKURA¡Ë¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö²¿¤â¤«¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¾õÂÖ¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ØPRODUCE 101¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«½Ð¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²Ã¤Î·Ð°Þ¤âÀâÌÀ¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤Ï·Ð¸³¼Ô¤È¤Îº¹¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÀèÀ¸¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·Îý½¬¤·¤¿¤½¤¦¡£ ¥Ç¥Ó¥å¡¼·èÄê¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤¬Êó¤ï¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¡ÖÆ±»þ¤Ë³Ð¸ç¤â·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤¬¥´¡¼¥ë¤À¤È»×¤ï¤º¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯ÆüËÜ½Ð¿È¤ÇÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤¹¤ëLE SSERAFIM¡¦SAKURA¤òµó¤²¤¿¡£¡ÖÉ½¾ð¤ÎÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤È¤¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ´¤ì¤Ç¤¹¤·¡¢Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½Ð¿È¹ñ¤ò´Þ¤á¡¢À¤³¦Ãæ¤Çµ±¤¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤¤¤Ä¤«¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡×¤ÈÂç¤¤ÊÌ´¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡Æ±À¤Âå¤ÇÌ´¤òÄÉ¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤âÌ¤·Ð¸³¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ä©Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¥×¥é¥¹¤ËÂª¤¨¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKATSEYEÃÂÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿SAINT SATINE¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡SAINT SATINE¤Ï¡¢HYBE¤ÈGeffen Records¤Ë¤è¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£KATSEYE¤Î¸åÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¨¥ß¥ê¡¼¡ÊEMILY¡Ë¡¢¥ì¥¯¥·¡¼¡ÊLEXIE¡Ë¡¢ºéÍè¡ÊSAKURA¡Ë¡¢¥µ¥Þ¥é¡ÊSAMARA¡Ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£Í£°ì¤ÎÆüËÜ½Ð¿È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëºéÍè¡ÊSAKURA¡Ë¤Ï¡¢¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¤òÄÌ¤¸¤ÆÌó1Ëü4000¿Í¤Î±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÁª½Ð¡£²Î¤â¥À¥ó¥¹¤âÌ¤·Ð¸³¤Î¾õÂÖ¤«¤éÄ©Àï¤·¡¢ºÇ¸å¤Î1ÏÈ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡Ì¤·Ð¸³¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿ºéÍè¡ÊSAKURA¡Ë¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö²¿¤â¤«¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¾õÂÖ¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ØPRODUCE 101¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«½Ð¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²Ã¤Î·Ð°Þ¤âÀâÌÀ¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤Ï·Ð¸³¼Ô¤È¤Îº¹¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÀèÀ¸¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·Îý½¬¤·¤¿¤½¤¦¡£ ¥Ç¥Ó¥å¡¼·èÄê¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤¬Êó¤ï¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¡ÖÆ±»þ¤Ë³Ð¸ç¤â·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤¬¥´¡¼¥ë¤À¤È»×¤ï¤º¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯ÆüËÜ½Ð¿È¤ÇÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤¹¤ëLE SSERAFIM¡¦SAKURA¤òµó¤²¤¿¡£¡ÖÉ½¾ð¤ÎÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤È¤¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ´¤ì¤Ç¤¹¤·¡¢Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½Ð¿È¹ñ¤ò´Þ¤á¡¢À¤³¦Ãæ¤Çµ±¤¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤¤¤Ä¤«¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡×¤ÈÂç¤¤ÊÌ´¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡Æ±À¤Âå¤ÇÌ´¤òÄÉ¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤âÌ¤·Ð¸³¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ä©Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¥×¥é¥¹¤ËÂª¤¨¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£