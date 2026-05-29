吉野川市で特産のスイートコーン「甘々娘」の収穫が始まりました。



沸き立つ雲に、大きく実ったスイートコーンが良く似合います。

（記者）

「吉野川市鴨島町のスイートコーン畑に来ています。スイートコーンの甘々娘が今、収穫の最盛期を迎えようとしています」



吉野川市特産のスイートコーン「甘々娘」。





堀江寿子さんの畑では、2月の上旬に種をまき、その後温かいビニールハウスの中で育ててきました。今では大人の背丈ほどにまで成長していて、30センチほどの大きな実をつけています。

甘々娘は、その名の通り「甘さ」が特徴で、糖度が平均で18度～20度もあり、メロンやマンゴーに匹敵するほどです。

（記者）

「今年は大雨や風の影響で、1番目より2番目の身が少しこぶりになっている」



5月の雨の影響を受けた「甘々娘」。



今年の味は？

（堀江農園・堀江寿子さん）

「噛んだ時にぷしゅーっと、水分がぴゅーっと口の中に出る」

「妹たちが手伝いに来てくれて、持って帰った時に、姉ちゃん今年もおいしいわよって言ってくる」

（記者）

「とったすぐなら生でも食べられる甘々娘。いただいてみます」

「豪快にいただいてみます、甘い果汁が口の中に広がります」

黄色と白のバイカラーが特徴的な「甘々娘」。



おいしく食べるポイントとして、茹でたあと少し時間をおいて湯から出すことで、実に「しわ」ができず、プチプチとした食感が楽しめるそうです。

収穫は6月末ごろまで行われ、県内の産直市や京阪神に向けて出荷されます。



JA徳島県ひまわり農産市の鴨島店では、6月7日、14日にスイートコーン祭りが開催され、「甘々娘」が通常よりも安く購入できるということです。