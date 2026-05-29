パンサー尾形、AIでアフロやロン毛など別人級７変化ショット
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが27日、オフィシャルブログを更新。生成AI「ChatGPT」を使って夫・尾形の髪型をさまざまに変化させた写真を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
この日、あいさんは「パパをいろんなパパにしてみました」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「チャットGPTで こんなことができるの知ってますか？」と切り出し、「最近みんな こういう使い方してて」とAI加工した尾形の写真を複数公開。
「パパの髪の毛、ロングだったり、キムタクっぽかったり、ショート、短髪だったり、なんかいろんな髪型を作って」と指示をすると、上半身裸で短髪スタイルの尾形が少しずらしたセンター分けの“キムタク風”ヘア、金髪ショートなど様々な髪型の尾形を披露。特にセンター分けのロングヘア姿については、「そして衝撃の ロン毛 いるぅー！！こういう人いるっっ！！」と大爆笑。
あいさんは「みんなは何枚目のパパがすき？笑」と呼びかけながら、さらにコーンロウやアフロヘア姿に加工した写真とともに「本当ウケる」「絶妙に似合ってなくて 絶妙に似合ってる」とコメント。AIによって変化した夫の姿を楽しんでいる様子をつづった。
この投稿にファンから「３枚目！(笑)」「ちょっと長めが好き」「２枚目の大将がグッチョブ」「大爆笑しちゃいました」「楽しい」「やっぱり短髪がいちばんカッコいい！」「最後のアフロヘアー、反則」「どれも微妙ーに似合ってる気がしちゃう」「尾形さん元々男前だからなんでもいける」「コーンロウも多分慣れたらいける笑」「吹き出しそう」「トヨエツがいる」「ショート短髪かっこいい！」「ロン毛の尾形さんが豊川悦司さんに見えました」などの声が寄せられている。
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
「パパの髪の毛、ロングだったり、キムタクっぽかったり、ショート、短髪だったり、なんかいろんな髪型を作って」と指示をすると、上半身裸で短髪スタイルの尾形が少しずらしたセンター分けの“キムタク風”ヘア、金髪ショートなど様々な髪型の尾形を披露。特にセンター分けのロングヘア姿については、「そして衝撃の ロン毛 いるぅー！！こういう人いるっっ！！」と大爆笑。
あいさんは「みんなは何枚目のパパがすき？笑」と呼びかけながら、さらにコーンロウやアフロヘア姿に加工した写真とともに「本当ウケる」「絶妙に似合ってなくて 絶妙に似合ってる」とコメント。AIによって変化した夫の姿を楽しんでいる様子をつづった。
この投稿にファンから「３枚目！(笑)」「ちょっと長めが好き」「２枚目の大将がグッチョブ」「大爆笑しちゃいました」「楽しい」「やっぱり短髪がいちばんカッコいい！」「最後のアフロヘアー、反則」「どれも微妙ーに似合ってる気がしちゃう」「尾形さん元々男前だからなんでもいける」「コーンロウも多分慣れたらいける笑」「吹き出しそう」「トヨエツがいる」「ショート短髪かっこいい！」「ロン毛の尾形さんが豊川悦司さんに見えました」などの声が寄せられている。