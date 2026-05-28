画像は開発中のもの。日本発売モデルにはFeliCaが搭載されている

シャオミ・ジャパンは、最新Androidスマートフォン「Xiaomi 17T Pro」を6月4日に発売する。

本稿では、Xiaomi 17T Proのクイックフォトレビューをお届けする。

外観

Xiaomi 17T Proは、ライカと共同開発したトリプルカメラシステムを搭載したハイエンドモデル。大きさは約77.5×162.2×8.25mm、重さは約219g。

ディスプレイは、約6.83インチ1.5K（2772×1280）のAMOLEDディスプレイ。リフレッシュレートは最大144Hz。新たに4重のアイケア機能「Xiaomi Vision Care」に対応した。

SIMは、nanoSIMとeSIMに対応する。

カメラ

Xiaomi 17T Proは、約5000万画素の広角カメラ、約5000万画素の5倍望遠カメラ、約1200万画素の超広角カメラのトリプルカメラを搭載する。

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インターフェイス

チップセットはメディアテックの「Dimensity 9500」。バッテリー容量は7000mAh。100WのPPS充電に対応する。おサイフケータイに対応している。

また、シャオミとして初めて「Xiaomi 17T Pro」が、Quick ShareとアップルのAirDropとの接続に対応する。

発売日以降のソフトウェアアップデートで利用できるように

主なスペック 項目 内容 大きさ 約77.5×162.2×8.25mm 重さ 約219gg リアカメラ ライカトリプルカメラシステムLEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.67-3.0/15-115 ASPH.約5000万画素広角カメラ：Light Fusion 950センサー、光学式手ブレ補正（OIS）約5000万画素5倍望遠カメラ：光学式手ブレ補正（OIS）約1200万画素超広角カメラ フロントカメラ 約3200万画素広角カメラ ディスプレイ 約6.83インチ、1.5K（2772×1280）、有機EL（AMOLED）、最大144Hzリフレッシュレート、Xiaomi Vision Care対応 バッテリー 7000mAh100W Xiaomiハイパーチャージ、100W PPS充電規格対応、ワイヤレス充電 チップセット MediaTek Dimensity 9500 メモリー／ストレージ 12GB＋256GB、12GB＋512GB 防水・防塵 IPX8/IP6X OS Android 16（Xiaomi HyperOS 3） SIM デュアルSIM（nano SIM＋nano SIM、nano SIM＋eSIM、eSIM＋eSIM） NFC 対応 FeliCa 対応 Wi-Fi Wi-Fi 7 Bluetooth Ver.6.0 生体認証 ディスプレイ指紋認証、顔認証