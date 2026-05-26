GWが終わり、気分がいまいち上がらない人も多いのでは？ 今回はヨガインストラクターのB-Flow Marikoさんに「ベッドで寝転びながらできるヨガ」を教えてもらいました。無理にがんばらず、寝たままでゆるっとできるヨガのポーズで、体をほぐしましょう。

「がんばらなきゃ」をそっと手放す“寝たまま”ヨガ

気分が落ち込む、体が重いと感じるときほど、「なんとかしなきゃ」とあせってしまいがち。でも、そんなときこそベッドにごろん。ヨガのポーズで心と体をほぐしていきましょう。

【写真】五月病にも効果アリ！「ワニのポーズ」

この時期、環境の変化や寒暖差の影響で自律神経のバランスはゆらぎやすく、知らず知らずのうちに心と体は緊張しています。寝転んだまま行うヨガは自律神経の乱れを整え、心と体をリラックスした状態へと導いてくれるもの。ゆっくりと体を動かすうちに、こわばりがゆるんでいきますよ。

まずは「心地いい」という感覚を最優先に。そして呼吸は深く、ゆったりと。ふうっと吐き出す息とともに、胸の奥のモヤモヤを手放していきましょう。

無理にがんばらなくて大丈夫。「このままでいいんだよ」と、自分をいたわってあげてくださいね。

五月病の緩和、メンタル安定に効く「リラックスヨガ」

五月病の緩和、メンタルの安定、リラックス効果が期待できる、簡単ストレッチを紹介します。

●1：あおむけ合せき（がっせき）

（1）あおむけに寝て、足の裏を合わせてひざを開くように倒し、股関節を広げる。両腕は体の横に置き、手のひらは上に向ける。

（2）ゆったりと腹式呼吸を繰り返す。このとき、吸う息で胸とおなかを広げ、吐くときに背中側をゆるめるイメージで。

●2：ワニのポーズ

（1）右ひざを立て、左側に倒して左手で押さえる。顔は倒した脚と逆側に向け、肩はベッドから浮かないように。

（2）腰や背中の力をゆるめ、ゆったりと腹式呼吸を繰り返す。反対側も同様に。

●3：ガス抜きのポーズ

（1）両ひざを胸の方に引き寄せ、優しく抱きかかえる。

（2）鼻から息を吸っておなかを大きく膨ませ、鼻から吐く息でおなかをしぼませる。ゆったり呼吸を繰り返しながら、呼吸に意識を向けて