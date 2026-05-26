まもなく開幕する県高校総体。



2026年は、一部の競技を除き6月5日から4日間、高校生アスリートの熱戦が繰り広げられます。



フォーカス徳島では、5月26日からシリーズで注目校や選手を紹介します。



初日の26日は、那賀高校カヌー部です。

新緑の山々に囲まれた、那賀町の川口ダム湖。



一面に広がる鮮やかな緑を切り裂くように進む船影があります。





「レディー・セット・ゴー」

那賀高校カヌー部。



県内で唯一、カヌー部のある高校です。



創部から半世紀。



過去にはオリンピックやワールドカップの日本代表も輩出してきた名門に今、偉大な先輩たちの背中を追う、1人の実力者がいます。

キャプテンで3年生の塩田雄大選手です。



（那賀高校カヌー部 3年・塩田雄大 主将）

「めっちゃしんどいが、勝った時は楽しい。やっていて楽しい競技」



カヌーへの情熱は人一倍。



「集合」



その頼もしい背中で、10人の部員を力強く牽引しています。

カヌー競技には、パドルの両端に水かきがあり、座って漕ぐ「カヤック」と、片方だけに水かきがあるパドルを使い、片膝を立てて漕ぐ「カナディアン」があります。



塩田選手が挑んでいるのは、より高いバランス感覚が求められる、この「カナディアン」です。



3月に京都で行われた全国大会。



塩田選手は、5000mシングルの部で初出場ながら見事、準優勝に輝きました。

（那賀高校カヌー部 3年・塩田雄大 主将）

「今までずっと結果が出ずに悔しい状態が続いていた。勝った時は『やっと結果が出た』というのが一番大きかった」

その結果の裏にあるのは、過酷極まる練習です。



不安定な水の上、片膝立ちのまま、上半身の力だけで猛全と水を掻き、前へ進みます。



（記者）

「きつそうですね」



（那賀高校カヌー部 3年・塩田雄大 主将）

「きついです」

「前に出しているモモ裏と、お尻（の筋肉）にきます」



塩田選手の武器は、その美しいフォーム。



疲労がピークに達しても崩れない抜群の安定感で、長距離を得意としています。



一方で、課題は短距離です。

「野口 30秒、塩田 31秒」



筋力量がモノをいう短距離では、時に仲間に遅れをとることも。

夏のインターハイは200mと500mの短距離種目しかないため、最後の夏を前に瞬発力アップに励んでいます。

（那賀高校カヌー部 3年・塩田雄大 主将）

「現状まだ全国の選手たちと比べると劣っている。ここからまだ速くなって、ジャイアントキリング（番狂わせ）したい」



練習を終えても、まだ一日が終わるわけではありません。



険しい山道を、自転車で40分かけて学校へと帰ります。



部員は全員が寮生活です。



1日5000キロカロリーを消費するともいわれるカヌー部の練習。



食べ盛り、育ち盛りの選手たち、夕食の量も実に豪快です！

（3年）

「食べないとやってられない」



（那賀高校カヌー部 3年・塩田雄大 主将）

「納豆ちょうだい」



（3年）

「そういうところやで」

阿波市出身の塩田選手。



中学まではサッカーに熱中していましたが、「カヌーで勝負してみたい」と親元を離れて、那賀高校への進学を決めました。



（那賀高校カヌー部 3年・塩田雄大 主将）

「ここが部屋です」

毎日欠かさず書いているのが、この「カヌーノート」。



日々の練習内容から食べたものまで克明に記録し、3年間の全てをカヌーに注いできました。

（那賀高校カヌー部 3年・塩田雄大 主将）

「3年間、最初のうちは結果も出なくて苦しい時期もあったが、少しずつ結果も出てきた。続けて良かった」

（那賀高校カヌー部・蛇目大翔 顧問）

「学校生活もそう、普段の寮生活もそう、何事にもまじめに取り組んで、日頃努力していることが彼の強み」

「ファイト」



目指す目標は、インターハイでの上位入賞。



3年間の覚悟と努力のすべてをパドルに込め、前へ、もっと前へ。

（那賀高校カヌー部 3年・塩田雄大 主将）

「一番の大舞台インターハイ、そこで3年間やってきたことを全部出し切って、良い結果を残したい」

「レディー・セット・ゴー」



県総体のカヌー競技は6月6日、那賀町の川口ダム湖でおこなわれます。