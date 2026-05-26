県総体の注目選手 那賀高校カヌー部・塩田主将【徳島】
まもなく開幕する県高校総体。
2026年は、一部の競技を除き6月5日から4日間、高校生アスリートの熱戦が繰り広げられます。
フォーカス徳島では、5月26日からシリーズで注目校や選手を紹介します。
初日の26日は、那賀高校カヌー部です。
新緑の山々に囲まれた、那賀町の川口ダム湖。
一面に広がる鮮やかな緑を切り裂くように進む船影があります。
那賀高校カヌー部。
県内で唯一、カヌー部のある高校です。
創部から半世紀。
過去にはオリンピックやワールドカップの日本代表も輩出してきた名門に今、偉大な先輩たちの背中を追う、1人の実力者がいます。
キャプテンで3年生の塩田雄大選手です。
（那賀高校カヌー部 3年・塩田雄大 主将）
「めっちゃしんどいが、勝った時は楽しい。やっていて楽しい競技」
カヌーへの情熱は人一倍。
「集合」
その頼もしい背中で、10人の部員を力強く牽引しています。
カヌー競技には、パドルの両端に水かきがあり、座って漕ぐ「カヤック」と、片方だけに水かきがあるパドルを使い、片膝を立てて漕ぐ「カナディアン」があります。
塩田選手が挑んでいるのは、より高いバランス感覚が求められる、この「カナディアン」です。
3月に京都で行われた全国大会。
塩田選手は、5000mシングルの部で初出場ながら見事、準優勝に輝きました。
（那賀高校カヌー部 3年・塩田雄大 主将）
「今までずっと結果が出ずに悔しい状態が続いていた。勝った時は『やっと結果が出た』というのが一番大きかった」
その結果の裏にあるのは、過酷極まる練習です。
不安定な水の上、片膝立ちのまま、上半身の力だけで猛全と水を掻き、前へ進みます。
（記者）
「きつそうですね」
（那賀高校カヌー部 3年・塩田雄大 主将）
「きついです」
「前に出しているモモ裏と、お尻（の筋肉）にきます」
塩田選手の武器は、その美しいフォーム。
疲労がピークに達しても崩れない抜群の安定感で、長距離を得意としています。
一方で、課題は短距離です。
「野口 30秒、塩田 31秒」
筋力量がモノをいう短距離では、時に仲間に遅れをとることも。
夏のインターハイは200mと500mの短距離種目しかないため、最後の夏を前に瞬発力アップに励んでいます。
（那賀高校カヌー部 3年・塩田雄大 主将）
「現状まだ全国の選手たちと比べると劣っている。ここからまだ速くなって、ジャイアントキリング（番狂わせ）したい」
練習を終えても、まだ一日が終わるわけではありません。
険しい山道を、自転車で40分かけて学校へと帰ります。
部員は全員が寮生活です。
1日5000キロカロリーを消費するともいわれるカヌー部の練習。
食べ盛り、育ち盛りの選手たち、夕食の量も実に豪快です！
（3年）
「食べないとやってられない」
（那賀高校カヌー部 3年・塩田雄大 主将）
「納豆ちょうだい」
（3年）
「そういうところやで」
阿波市出身の塩田選手。
中学まではサッカーに熱中していましたが、「カヌーで勝負してみたい」と親元を離れて、那賀高校への進学を決めました。
（那賀高校カヌー部 3年・塩田雄大 主将）
「ここが部屋です」
毎日欠かさず書いているのが、この「カヌーノート」。
日々の練習内容から食べたものまで克明に記録し、3年間の全てをカヌーに注いできました。
（那賀高校カヌー部 3年・塩田雄大 主将）
「3年間、最初のうちは結果も出なくて苦しい時期もあったが、少しずつ結果も出てきた。続けて良かった」
（那賀高校カヌー部・蛇目大翔 顧問）
「学校生活もそう、普段の寮生活もそう、何事にもまじめに取り組んで、日頃努力していることが彼の強み」
「ファイト」
目指す目標は、インターハイでの上位入賞。
3年間の覚悟と努力のすべてをパドルに込め、前へ、もっと前へ。
（那賀高校カヌー部 3年・塩田雄大 主将）
「一番の大舞台インターハイ、そこで3年間やってきたことを全部出し切って、良い結果を残したい」
「レディー・セット・ゴー」
県総体のカヌー競技は6月6日、那賀町の川口ダム湖でおこなわれます。