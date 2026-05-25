マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるウェイン・ルーニー氏とニューカッスルのレジェンドであるアラン・シアラー氏はプレミアリーグ最終節のマンチェスター・シティ戦でアストン・ヴィラの選手達がとったある行動を痛烈に批判した。



この試合は、シティの指揮官であるペップ・グアルディオラ、そしてクラブのレジェンドであるジョン・ストーンズとベルナルド・シウバのラストマッチだった。ストーンズとシウバは共にスタメンに名を連ね、ストーンズは77分、シウバは59分までプレイした。





そして、2人が交代する際には両イレブンが花道を作り、拍手で送り出した。リスペクトのある素晴らしい瞬間に思えたが、これにルーニーは不満を示したようだ。英『BBC』の『Match of the Day』にて「信じられない」と語り、次のように話した。「今シーズンはいろいろ見てきたけど、サッカー界でこうしたことが起きていると思うと、ただただ悲しいよ。ベルナルド・シウバとジョン・ストーンズはマンチェスター・シティで素晴らしい活躍を見せていて、その栄誉に値する選手たちだ。でも、そういうことは試合が終わってからにしてほしい。もし私がアストン・ヴィラのチームにいたら、激怒していただろうね」またルーニーのこの意見にシアラー氏も同意しており、ニューカッスルのレジェンドは「ヴィラがそれに同意したことには驚いたよ。特に、まだかなり時間が残っていたからね。交代のひとつは残り30分以上あるタイミングだったし、だから私はウェインと同じ意見だ。試合中にああいうことをするのはあまり好きじゃないね」と語った。両チームすでにCL出場権も獲得しており、優勝もアーセナルに決まっていたという状況も影響しているのかもしれないが、2人のプレミアレジェンドにとっては受け入れられないものだったようだ。