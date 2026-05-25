23歳の歌い手Adoの新曲「春に舞う」が、ABEMAにて放送中のオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』(『今日好き』)シリーズの主題歌に起用されている。このたび「春に舞う」のミュージックビデオが公開となった。

「春に舞う」のミュージックビデオは楽曲の世界観に寄り添い、春の訪れや、甘酸っぱい恋心を描いたもの。春を思い出す繊細なビジュアルと“伝えられなかった想い”をテーマに、記憶と感情の余韻が表現された。その映像は、桜や手紙、スマートフォンのメッセージ画面など、日常に存在するモチーフを通じて、別れや再会、未完の感情などが描かれ、観る人それぞれの記憶に寄り添う作品だ。今作のイラストはジャケット写真も担当したイラストレーターの猫目トヲルが担当、映像はクリエイターomuが務めた。春の空気に舞う花びらのように、淡く、儚く、それでも確かに胸を揺らす恋心を一枚に閉じ込めるように制作されたとのことだ。

楽曲「春に舞う」は、『今日、好きになりました。』主題歌のために書き下ろされた。“花びら 染めてく空 色づきはじめる視線の先に 今、好きだと気づいた”という瑞々しい一節や、“知らなかった切なさに 滲んだ君の背中が見えた ほろりほろりほろり 溢れる前に ちゃんと伝えなきゃ”と募る想いを抑えきれなくなる心の変化が鮮明に描かれた。切なさと高揚感が同居する爽快でアップテンポな曲調が『今日好き』の世界観に華を添える。

■＜Ado STADIUM LIVE 2026＞

7月4日(土) 神奈川・日産スタジアム

7月5日(日) 神奈川・日産スタジアム

open16:00 / start18:00

（問）ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/

▼チケット

・VIP席 ￥30,000(税込／VIPグッズ&特典付き)

※全日程SOLD OUT

・SS席 ￥20,000(税込／特典付き)

※全日程SOLD OUT

・7/5(日)公演のみ対象 ファミリー席(着席指定席) ￥15,000(税込)

※ローソンチケットのみ受付 ※7/4(土)公演はSOLD OUT

・7/5(日)公演のみ対象 S席 ￥15,000(税込)

※7/4(土)公演はSOLD OUT

・注釈付S席 ￥15,000(税込)

・7/5(日)公演のみ対象 A席 ￥10,000(税込)

※7/4(土)公演はSOLD OUT

・7/5(日)公演のみ対象 A席(着席指定席) ￥10,000(税込)

※7/4(土)公演はSOLD OUT

・注釈付A席 ￥10,000(税込)

・注釈付A席(着席指定席) ￥10,000(税込)

・B席 ￥7,000(税込)

・車椅子席 ￥15,000(税込)