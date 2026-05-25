小学生2人を育てるシングルマザーで、ものをもちすぎない暮らを実践するSHIROさん（30代）。鍋やフライパンは1つずつで暮らすSHIROさんが、あえて「増やしてよかった」と話すのが「無印良品」のせいろです。家事ラクや省スペースにつながったメリットを聞きました。

無印良品のせいろを即買い。使って感じたメリット

SNSで“ものを増やしすぎない暮らし”を発信する、ミニマリスト歴11年のSHIROさん。器やカトラリーを合わせても、キッチンアイテムは約70個で暮らしているそうです。

【写真】せいろを活用して、タッパーはすべて処分

「せいろは、無印良品で発売されたタイミングですぐ購入しました。野菜さえあればヘルシーでおいしい一品がつくれるので本当に重宝しています」（SHIROさん、以下同）

メインの調理道具は鍋とフライパンがひとつずつ。これらでも野菜を蒸すことはできますが、あえてせいろを購入したのには理由があるそうです。

いちばん大きなメリットは、そのまま食卓に運んで器がわりにできること。

「鍋やフライパンだとそうもいきませんが、大皿に移し替えずにそのままテーブルに運んで使えるのが便利です。大皿の保管スペースをつくる必要もありません」

洗い物の手間まで減らせて家事ラクにつながっている、とSHIROさんは言います。

つくりおきなしでも回る。保存容器を減らしてラクに

平日の夕食はせいろ料理のほか、食材宅配のミールキットなども併用しているというSHIROさん。手間のかかるつくりおきはしません。

「子育て中の今は、ごはんづくりだけに時間をかけていられない状況。せいろがあれば10分くらいで蒸し野菜がつくれます。つくりおきはしないで、その日つくったお手軽料理を食べきるほうが、わが家のスタイルには合っていました」

せいろを活用して“その日につくって食べきる”スタイルになり、保存容器もほとんど必要なくなったそう。

「多めにはつくらないので、夕食のご飯やおかずが余っても、器とラップがあれば保存できます。ご飯の冷凍用も含め、保存容器はすべて手放しましたが、今のところ不便なく回せています」

野菜やパンを蒸すだけで調理が完成

せいろは調理のラク家事にも大いに役立っています。

「野菜を切ってせいろにポンポンのせるだけでOK。『今日は食材があまりない…』という日も、残りもので1品つくれるので大助かり。パンやごはんも一緒に温めることができるし、献立をあれこれ考えなくてもいいことで、かなり時短になっています」

「調理道具があれこれ増えすぎて収納を圧迫している」「キッチンが片付かない」という人にもせいろはぴったりかもしれません。