「キャプテン翼」特別ウイスキー、ファミマに600本限定登場 「ロベルト本郷」をフィーチャー
【モデルプレス＝2026/05/25】ファミリーマートと人気サッカー漫画『キャプテン翼』の45周年を記念し、作中の登場人物「ロベルト本郷」をイメージした、オリジナルパッケージのウイスキーが、2026年5月25日（月）より「ファミマオンライン」にて数量限定で先着予約販売される。
【写真】「ロベルト本郷」とのコラボウイスキー2種類
ファミリーマート×『キャプテン翼』45周年特別企画として、元サッカー選手で主人公「大空翼」が最も尊敬する師匠である「ロベルト本郷」のキャラクター像や物語の世界観を表現したシングルモルトウイスキーが登場。深みのあるシェリー樽由来の味わいと、カシスやブラックベリー、プラム、レーズンのような香り、甘酸っぱさとスモーキーさと紅茶の渋みの絶妙なバランスが特長で、デザインとコンセプトの異なる2種類を各300本用意。パッケージデザインは異なる2種類だが、内容物（ウイスキー）は同一のものとなっている。
まず、現役選手時代のロベルト本郷をモチーフにした「ア・ボーラ・エ・アミーガ（A BOLA E AMIGA）」は、「ボールはともだち」という作品の原点とも言える言葉をロベルトの母国語であるポルトガル語で表現した一本。一方の「ロベルト本郷（ROBERTO HONGO）」は、青を基調としたカラーリングで、静かに燃える情熱と、未来へつなぐ意志をイメージし、監督としての「ロベルト本郷」を描いたデザインに仕上げている。（modelpress編集部）
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【写真】「ロベルト本郷」とのコラボウイスキー2種類
◆各300本数量限定「ロベルト本郷」とのコラボウイスキー
ファミリーマート×『キャプテン翼』45周年特別企画として、元サッカー選手で主人公「大空翼」が最も尊敬する師匠である「ロベルト本郷」のキャラクター像や物語の世界観を表現したシングルモルトウイスキーが登場。深みのあるシェリー樽由来の味わいと、カシスやブラックベリー、プラム、レーズンのような香り、甘酸っぱさとスモーキーさと紅茶の渋みの絶妙なバランスが特長で、デザインとコンセプトの異なる2種類を各300本用意。パッケージデザインは異なる2種類だが、内容物（ウイスキー）は同一のものとなっている。
◆アニバーサリーにふさわしいスペシャルなデザイン
まず、現役選手時代のロベルト本郷をモチーフにした「ア・ボーラ・エ・アミーガ（A BOLA E AMIGA）」は、「ボールはともだち」という作品の原点とも言える言葉をロベルトの母国語であるポルトガル語で表現した一本。一方の「ロベルト本郷（ROBERTO HONGO）」は、青を基調としたカラーリングで、静かに燃える情熱と、未来へつなぐ意志をイメージし、監督としての「ロベルト本郷」を描いたデザインに仕上げている。（modelpress編集部）
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