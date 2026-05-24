ファッションを楽しみながらも、出費は抑えたい…。そんな人にとって強い味方となるのがGUですが、服をメインに購入する人が多いのではないでしょうか。プチプラグッズに詳しいESSEベストフレンズ101メンバーのsakuraさんは、「じつはGUで買うべきは服より靴かもしれません」と話します。GUの靴を選ぶ理由やおすすめポイントを紹介します。

GUの靴はコスパ最高すぎ！

靴箱の90％以上はGU、というほど愛用している私。その理由は、とにかく「安くて履きやすい」こと。とくにうれしいのがセールのタイミングで、なんと3桁の価格になることも。「この値段なら試してみようかな」と気軽に購入できるのが、まず大きなポイントです。

豊富なラインナップとカラー展開

GUの靴は種類が豊富！ サンダルからブーツまで、季節を問わずさまざまなタイプがそろっています。

そして、価格が手頃だからこそ、ちょっと派手かな、というカラーにも挑戦しやすいのも魅力。

こちらは、色違いで黒だけでなく赤も購入しました。「似合わなかったらどうしよう…」と悩まずに試せるので、コーディネートの幅がぐっと広がりました。

気になっていたスニーカーにも挑戦！

これまで「カジュアルすぎるかも…」というイメージがあり、あまりはいてこなかったスニーカー。

しかし先日、1990円のものがセールで590円になっているのを見つけ、思いきって購入してみました。来月テーマパークへ行く予定があるので、その時に履いてみようと計画しています。

安くて種類豊富なGUの靴。毎日のコーディネートに欠かせない存在です。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください