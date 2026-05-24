2連勝迎えた24日の巨人戦、スタメンに変化が…

■巨人 ー 阪神（24日・東京ドーム）

試合前に発表されたスタメンに、困惑する阪神ファンが目立った。阪神は24日、東京ドームで巨人と対戦。2連勝で迎えたこの試合、藤川球児監督が動いた。スコアボードに記された“数字”に、虎党は「今日からそれいっちゃう!?」「うお、まじか」と驚いていた。

「1番・立石、2番・中野、3番・森下、4番・佐藤、5番・大山」の上位5人は、22日の3連戦初戦から不動だが「ポジション」が変わった。前日までの2試合、立石は左翼、佐藤は三塁で起用されていたが、この日は立石が三塁、佐藤は右翼で出場。右翼を守っていた森下が、左翼に回った。

佐藤は開幕から三塁を守ってきたが、46試合目で初の右翼での起用。森下も同様で初の左翼でのスタメン出場。内野手登録の立石が、デビュー5試合目で初めて三塁手として試合に臨む。

思わぬポジション変更にファンも続々と反応。SNS上には「今日は立石サードか」「うっひょー！」「え……!?!?」「藤川監督やるなぁ」「守備位置シャッフル！」「すぐ気づかんかった」「一度見てみたかった守備陣」などの声が寄せられていた。（Full-Count編集部）