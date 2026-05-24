渡辺美奈代、“１番苦手なお裁縫”久しぶりのミシンに悪戦苦闘
歌手でタレントの渡辺美奈代が21日、オフィシャルブログを更新。久しぶりにミシンを使ったことを明かし、“苦手なお裁縫”に悪戦苦闘する様子をつづった。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、渡辺は「久しぶりすぎる」と題してブログを更新。自宅に置かれた白いミシンの写真とともに「昨日から お久しぶりのミシン登場」とつづり、「１番苦手なお裁縫 真っ直ぐ 縫うだけなのに。。。」と久々の裁縫に苦戦している様子をユーモラスに明かした。
続けて「ふたつ！」と題したブログでは、「同じのふたつ 今は私が使ってますが。。。」と明かしながら、子どもたちが家庭科の授業で使用していた裁縫用ハサミの写真を公開。
“やじま まなや”“やじま なづき”と名前シール付きの裁縫用ハサミに「何年前の？笑」とつづり、懐かしそうに振り返った。
これらの投稿にファンから「美奈代ちゃんにも苦手なことがあるなんて」「何でも出来ちゃう美奈代さん！きっと…お上手と思います」や「懐かしい」「大切に使われてますね」「素敵」「私も子供達の裁縫セット使ってます」「物持ちが良い美奈代ちゃん」「素晴らしい」「家庭科！懐かしい響き…」「ひらがなのお名前シール！愛弥くん、名月くんの幼い頃を感じます」などの声が寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
続けて「ふたつ！」と題したブログでは、「同じのふたつ 今は私が使ってますが。。。」と明かしながら、子どもたちが家庭科の授業で使用していた裁縫用ハサミの写真を公開。
“やじま まなや”“やじま なづき”と名前シール付きの裁縫用ハサミに「何年前の？笑」とつづり、懐かしそうに振り返った。
これらの投稿にファンから「美奈代ちゃんにも苦手なことがあるなんて」「何でも出来ちゃう美奈代さん！きっと…お上手と思います」や「懐かしい」「大切に使われてますね」「素敵」「私も子供達の裁縫セット使ってます」「物持ちが良い美奈代ちゃん」「素晴らしい」「家庭科！懐かしい響き…」「ひらがなのお名前シール！愛弥くん、名月くんの幼い頃を感じます」などの声が寄せられている。