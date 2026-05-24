お笑いタレントお見送り芸人しんいち（41）が23日夜、X（旧ツイッター）を更新。自身が思う、「“嫌い”と言っていい芸能人」5人の実名が書かれた画像を添付した。

しんいちは具体的な件には触れていないが、最近では歌手でタレントのあのが、18日放送のテレビ朝日系バラエティー番組「あのちゃんねる」の中で、共演者からの問いに答える形で、嫌いな芸能人が女優でタレントが鈴木紗理奈（48）だと告白。放送後、鈴木が自身のインスタグラムのストーリーズで「私が出てもない番組で 嫌いな芸能人の名前は？という質問で普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の名前出されてた。だいぶ後輩なうえ、そんなにからみもない」と不快感をあらわにし「普通にいじめやん」と怒りを表明する事態となり、ネット上などで話題になっている。

またまたテレ朝は22日「スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に不快な思いをさせてしまったことについて反省しております。あくまでも番組上の企画・演出によるもので、あの様にとっても本意ではない状況を招いてしまいました」と謝罪。「鈴木紗理奈様の事務所とは誠意をもってやりとりをさせていただいております」とした。しかしあのは23日夜にXを更新し、これまでも番組側に対し不本意に思う状況があったことなどを明かした上で、「もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」「今回お相手を巻き込んでしまったことは申し訳ないです」などと降板宣言する事態に発展してしまった。

こうした状況を受けてか、しんいちは自身のXに「よし！分かった！もう芸能界のルール決めました！！！」と切り出し、「嫌いとか言うていいのこの5人だけにしよ！！！ みんなでオモロイ事だけしよ それでいいやんな」と一方的に宣言。

「日本一嫌いな芸人トップ10（2024−2025の各種アンケート・ネット世論を総合）と題され、「1．渡部建（アンジャッシュ） 2．クロちゃん 3．お見送り芸人しんいち 4．宮迫博之 5．ナダル（コロチキ）」となどと書かれた画像を添付した。

この投稿に対し「しんいち入ってるやん」「しんいちはそんな事ない！むしろ大好きだ！」「全員好きです」「ガチの人達抜いてるのは流石w」「この5人は『嫌われているけどどこか憎めないやつら』だよね」などとさまざまな反響の声が寄せられている。