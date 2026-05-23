「“御中”と“様”ってどう使い分ける？」大人でも迷いやすい基本マナー
メールや封筒を書く時、「御中と様、どっちだっけ？」と手が止まった経験ありませんか？社会人歴が長くても、“なんとなく使っている”人が意外と多いのが敬称マナー。特に「御中」と「様」は、似ているようで使い方が違うため、メールやビジネス文書で迷いやすいポイントです。
最近はチャット中心のやり取りも増えていますが、だからこそ正式なメールや書類で“基本的な使い分け”ができると安心感につながります。
“御中”は会社や部署など“組織”に使う
「御中」は、個人ではなく、“会社・部署・団体”へ向けて使う敬称です。例えば、
のように、宛先が組織名だけの場合に使うのが一般的。一方で、個人名が入る場合は「様」を使います。そのため、
「○○株式会社 営業部 田中様」
は自然ですが、
「○○株式会社御中 田中様」
のように、“御中”と“様”を一緒に使うのは重複表現になります。
“様”は個人名に使うのが基本
「様」は、個人に対して使う敬称です。例えば、
「田中様」「採用担当者様」
など、“誰に向けているか”が明確な場合に使われます。最近はメールを簡略化する人も増えていますが、仕事関係では“最低限の敬称”があるだけでも印象は変わりやすいもの。特に大人世代は、“完璧なマナー”より、“失礼にならない丁寧さ”を意識する方が自然に見えやすくなっています。
迷った時は“個人か組織か”で考えよう
「御中」と「様」の違いで迷った時は、“相手が個人か、組織か”を考えると整理しやすくなります。例えば、会社全体宛なら「御中」、担当者個人へ送るなら「様」が基本。
最近はチャット文化も広がり、“かしこまりすぎないやり取り”も増えています。でも、正式なメールや書類では、“基本を押さえた丁寧さ”が安心感につながることも少なくありません。だからこそ大人世代ほど、“最低限のマナーを自然に使える”ことが、相手への配慮として伝わりやすくなっています。
「御中と様、毎回ちょっと不安…」という人ほど、“組織には御中、個人には様”を覚えておくだけでもかなりラクになるはず。まずは“失礼にならない基本”をきちんと押さえておきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※記事はビジネスマナー・日本語表現の一般的知見を参考に編集部で構成しています
🌼男性は意外としっかり見ている！無自覚にやりがちな「NGマナー」３選