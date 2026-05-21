この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が、「Uber追加0.2kmは違う！？ チャリ配達員を苦しめる「距離バグ」とオートロック故障の夜...《ウーバーイーツ配達員》」と題した動画を公開しました。動画では、せーけんさんがクロスバイクを使用したUber Eatsの夜間配達に挑み、自転車稼働ならではのリアルな実態やトラブルについて紹介しています。



前回の昼稼働で時給800円と惨敗したせーけんさんは、夜稼働でのリベンジを決意。安全用の前後ライトや雨粒よけのサンバイザーを自転車に装着し、注文が入りやすい浅草方面へ向かいます。自転車配達について「主要な駅の近くに行かないと戦っていけない」と言及し、エリア選びの重要性を語りました。



稼働が始まると、強風に煽られ体力を消耗する様子や、配達先のオートロックが故障しておりお客様と連絡が取れないといった予期せぬトラブルに見舞われます。さらに、追加の配達リクエストを受注した際、アプリ上では「+0.2km」と表示されていたにもかかわらず、実際には店舗まで1.7kmも離れているという事態に遭遇。「この距離って何計算でしたっけ？」と困惑する姿が収められています。



また、自転車稼働を通して、普段使用しているバイクの利便性を再認識したせーけんさん。鍵の抜き差しに煩わしさを感じ、「物理キーはスマートキーの楽さを知ってしまうと、すごい煩わしく感じる」と本音をこぼしました。



最終的に約2時間15分の稼働で6件を配達し、クエスト報酬を含めて時給約1,500円という結果に。体力的な負担や予期せぬトラブルなど、自転車配達の過酷な側面が浮き彫りとなりました。Uber Eats配達員のリアルな日常や働き方のヒントを知りたい方は、動画をチェックしてみてはいかがでしょうか。