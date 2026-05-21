フライパンひとつで完成「鶏モモ肉のパリパリ焼き」レシピ。香味ネギダレがアクセントに
メインおかずに悩むときや、なるべく調理の手間を省いて夕食を用意したい場面では、フライパンひとつで完結するメニューが味方になります！ 今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、鶏モモ肉でつくる絶品おかずを教えてもらいました。
フライパンひとつで簡単、「鶏モモ肉のパリパリ焼き」レシピ
今回は、皮目をパリッと香ばしく焼き上げた鶏モモ肉に、香味ネギダレをたっぷりかけていただくひと皿を紹介します。
焼く前に余分な脂や水分をしっかりふき取ることで、皮はパリッと、身はジューシーに。鶏肉のうま味をしっかり引き出せます。
長ネギをたっぷり使ったタレは、ゴマ油の香りと酢の酸味がきいたさっぱり味。食欲がない日でもご飯がすすむ、ご飯にもお酒にも合うおかずです。ぜひ試してみてください！
●鶏モモ肉のネギダレがけ
【材料（2人分）】
鶏モモ肉 2枚
長ネギ 1／2本（約50g）
リーフレタス 適量
ミニトマト 適量
塩 小さじ1／2
ゴマ油 小さじ1
A［しょうゆ大さじ1 酢大さじ1／2 砂糖小さじ1 ゴマ油小さじ1 すりおろしショウガ小さじ1／2］
【つくり方】
（1） 鶏モモ肉は余分な脂をとり除き、ひと口大（から揚げサイズ）に切る。ペーパータオルで水分をしっかりふきとり、身側に塩をふる。長ネギはみじん切りにする。
（2） 長ネギとAを混ぜて、ネギダレをつくる。
（3） フライパンにゴマ油を入れて中火で熱し、鶏肉を皮目を下にして重ならないように並べる。中火にかけ、押しつけながら焼き、皮目に焼き色がついてきたら裏返して焼き、火をとおす。
（4） 器に盛り、リーフレタス、ミニトマトを添え、ネギダレをかける。
※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう