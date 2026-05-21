メインおかずに悩むときや、なるべく調理の手間を省いて夕食を用意したい場面では、フライパンひとつで完結するメニューが味方になります！ 今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、鶏モモ肉でつくる絶品おかずを教えてもらいました。

フライパンひとつで簡単、「鶏モモ肉のパリパリ焼き」レシピ

今回は、皮目をパリッと香ばしく焼き上げた鶏モモ肉に、香味ネギダレをたっぷりかけていただくひと皿を紹介します。

【写真】材料はこちら！

焼く前に余分な脂や水分をしっかりふき取ることで、皮はパリッと、身はジューシーに。鶏肉のうま味をしっかり引き出せます。

長ネギをたっぷり使ったタレは、ゴマ油の香りと酢の酸味がきいたさっぱり味。食欲がない日でもご飯がすすむ、ご飯にもお酒にも合うおかずです。ぜひ試してみてください！

●鶏モモ肉のネギダレがけ

【材料（2人分）】

鶏モモ肉 2枚

長ネギ 1／2本（約50g）

リーフレタス 適量

ミニトマト 適量

塩 小さじ1／2

ゴマ油 小さじ1

A［しょうゆ大さじ1 酢大さじ1／2 砂糖小さじ1 ゴマ油小さじ1 すりおろしショウガ小さじ1／2］



【つくり方】

（1） 鶏モモ肉は余分な脂をとり除き、ひと口大（から揚げサイズ）に切る。ペーパータオルで水分をしっかりふきとり、身側に塩をふる。長ネギはみじん切りにする。

（2） 長ネギとAを混ぜて、ネギダレをつくる。

（3） フライパンにゴマ油を入れて中火で熱し、鶏肉を皮目を下にして重ならないように並べる。中火にかけ、押しつけながら焼き、皮目に焼き色がついてきたら裏返して焼き、火をとおす。

（4） 器に盛り、リーフレタス、ミニトマトを添え、ネギダレをかける。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう