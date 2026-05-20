BTSジョングク、カルバン・クラインと初コラボ。バイカースタイルを取り入れた限定カプセル発売

Calvin Klein（カルバン・クライン）が、グローバルブランドアンバサダーであり世界的ポップアイコンである、Jung Kook（ジョングク）とのパートナーシップによる限定カプセルコレクション「Jung Kook for Calvin Klein」を発表した。日本では2026年5月20日より発売された。

これはJung Kookにとって初のファッションコラボレーションとなる。本カプセルは、長年にわたるブランドアンバサダーとしての関係をさらに発展させたもので、Calvin Kleinの象徴的なエッセンシャルアイテムを、彼自身のパーソナルスタイルを通して再解釈した。ブランドの洗練されたデザイン言語と、Jung Kookの反骨的なエッジが融合している。

◼︎Jung Kookコメント

これまで Calvin Kleinとのパートナーシップを通じて、ブランドのアイコニックなスタイルで自己表現をしてきましたが、今回さらにパーソナルでクリエイティブな形で Calvin Kleinと関わることができ、とても刺激的でした。

初めてのファッションコラボとして、制作プロセスに深く関わり、Calvin Kleinのデザインの特性を活かしながら、すべてのアイテムに自分らしさを反映しました。このカプセルは、自分のスタイルやバイクへの愛を表現しており、デザインとストーリーテリングを通じて長く残るものを形にできたと感じています。

Directed and photographed by Alasdair McLellan

本カプセルはバイカースタイルの要素とCalvin Kleinの伝統的なデザインコードを融合し、メンズ・ウィメンズ計20スタイルで構成されている。

アンダーウェアとデニムを軸に、90sトラッカージャケットや90sストレート、ローライズのバギーデニム、グラフィックTシャツ、ロングスリーブTシャツ、レーサージャケットなどが展開。ダメージ加工やレーシングストライプのディテールが、コレクションにヴィンテージ感とエッジを加えている。

さらに特別ロゴや織りネーム、さりげなく忍ばせた刺繍、Jung Kookにインスパイアされたグラフィック、カスタムデニムウォッシュ、エクスクルーシブなパッケージなど、コレクション性を高めるディテールが随所に施されている。

本コラボはシネマティックなキャンペーンとともにローンチされ、フォトグラファーのAlasdair McLellan（アラスデア・マクレラン）が撮影を担当。Jung Kookのカリスマ性と反骨精神を、バイカーをテーマにした世界観で表現。広大な道を走る自由を象徴する現代のアイコンとしての姿が、ブランドの自信に満ちた視点と融合した没入型のビジュアルとなっている。

なお、Jung Kookが所属するBTSは現在、ワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』を展開中。6月13日に韓国・釜山アジアド主競技場で行われる公演は、日本全国の映画館でライブビューイングされることも決定している。

【アイテム詳細】

発売日：2026年5月20日(水)※発売開始時間および販売期間、販売条件は店舗によって異なる。詳細はCalvin Klein公式オンラインニュースページhttps://japan.calvinklein.com/news/20260515/

◼︎Jung Kook for Calvin Klein販売店舗Calvin Klein 原宿店、神戸店、渋谷スクランブルスクエア店、ルミネエスト新宿店、札幌ステラプレイス店、名古屋 PARCO 店、キャナルシティ博多オーパ店、公式オンラインストア

公式オンラインストア：https://japan.calvinklein.com

Jung Kook for Calvin Klein 特設サイト：https://japan.calvinklein.com/CKJK