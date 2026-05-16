グレート・ピレニーズと飼い主さんの熱い攻防戦が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で74万回再生を突破し、「もはやコントwww」「フェイントうますぎて草」「両者とも必死w」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：病院が大嫌いな超大型犬→ドアを開けようとした瞬間、ビビってしまい…コントのような『まさかの光景』】

病院嫌いなグレート・ピレニーズ

YouTubeチャンネル「ドレミの歌グレートピレニーズ」の投稿主さんは、ドレミちゃんというグレート・ピレニーズの可愛い姿を紹介しています。病院が大の苦手だというドレミちゃん。この日も動物病院へやって来たものの、入り口に近づいた時点でイヤな予感がしていたようです。

飼い主さんにリードを引かれながらドアを開けると、なんとその瞬間、くるっと華麗に方向転換。そのまま「やっぱり帰ります！」と言わんばかりに逃走を図ったそうです。しかし、もちろん逃げ切れるはずもなく、すぐに連れ戻されることに。

フェイント逃走が止まらない！？

その後、渋々病院の中へ入ろうとしたドレミちゃん。しかし、体を半分ほど入れたところで再び逃亡！タイミングを見計らってスッとUターンする様子は、まるでフェイントをかけるスポーツ選手のようだったとか。

この攻防戦は何度も繰り返され、病院前はちょっとした戦いになっていたそうです。ようやく診察室へ入ったあとも、ドレミちゃんは「注射なんて無理です…」と言いたげな、かよわそうな表情に。しかし、獣医師さんは慣れた手つきでテキパキ対応。ドレミちゃんが状況を理解する間もなく、あっという間に終了したといいます。

最後は車へ猛ダッシュ♪

さらに体重測定のため診察台へ乗せようとすると、ドレミちゃんは完全にへっぴり腰。踏ん張って抵抗するため、男性2人がかりでサポートすることになったそう。

爪切り中も終始しょんぼり顔だったものの、なんとか最後まで頑張ったドレミちゃん。そしてすべてが終わった瞬間、今度は逃げるような勢いで車へ一直線！ 「もう帰る！」という気持ちが全身からあふれていたといいます。大きな体で全力逃走する姿が、なんとも可愛らしいワンシーンなのでした♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「隙あらば逃げようとしてるのほんと可愛い」「先生に撫でられる時の虚無顔がw」「ドレミちゃんとの戦いお疲れさまです！」など沢山の反響がありました。

YouTubeチャンネル「ドレミの歌グレートピレニーズ」には、ドレミちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ドレミの歌グレートピレニーズ」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。