毎日使うものは、機能だけでなく見た目のよさにもこだわりたいですよね。ここでは「暮らしを豊かにするアイテム」を5つ厳選。空間に溶け込むおしゃれな家電と、お手頃でかわいい「プチプラ靴下」のよさをお届けします。ESSEの読者組織「ESSEベストフレンズ101」から、トレンドに詳しいメンバー5名が紹介します。

ビジュも機能性もよい家電3つ

機能性はもちろん、インテリアになじむデザインも家電選びの基準に。空間の雰囲気まで整えてくれる、頼れるアイテムを紹介します。

【写真】50〜100℃に設定できる電気ケトル

●1：食パン4枚を同時に焼けるのにコンパクト

外はカリッ、中はもっちりのトーストが焼けるスチームモードや、ノンフライ調理も得意なコンベクションモードまで搭載しているトースター。

「家族のトーストが一気に焼けて時短に」（ESSEベストフレンズ101・石川麻友子さん）

・＜左＞スチーム＆ベイク トースター グレージュ 35×37×高さ22.5cm ￥16500（BRUNO）

●2：QOLが上がった！選んだ自分を自画自賛

左右最大360度、上下最大90度まで調整可能なサーキュレーター。真上に向けて部屋干し乾燥にも。

「部屋になじむ見た目で生活感ナシ。キッチンや浴室へ持ち運んで使っています」（ESSEベストフレンズ101・竹本志帆さん）

・＜右＞WOOZOO 360 barrel ホワイトリモコン付 直径19.5×高さ32.5cm ￥22000 （編）（アイリスオーヤマ）

●3：飾っておきたいシンプルなデザイン

50〜100℃に設定できるから白湯もラクにつくれて、口が細くコーヒードリップにもぴったりな電気ケトル。

「グレージュやペールグレーなど、インテリアに合うカラバリも」（ESSEベストフレンズ101・森川とろろさん）

・電気ケトル ブラック 0.8L 幅28.5×奥行18×高さ22.5cm ￥7980（山善）

プチプラ靴下でおしゃれを楽しむ

面積は小さくても、効果は絶大。色もデザインも豊富なプチプラ靴下をコーディネートに取り入れて楽しむメンバーも。

●4：透け感などの凝ったデザインに胸キュン

トレンド感あふれるデザインが豊富で、パンプスやサンダルに合う靴下。

「かわいいデザインがプチプラで手に入るので、ジーユーに行くとつい買ってしまいます。履きやすさも抜群」（ESSEベストフレンズ101・山本美帆さん）

・レースクルーソックス／NATURAL ￥290、シアークルーソックス／フラワー BLACK ￥290（ともにジーユー）

●5：足元が明るくなるだけで気分も上がります

モノトーンから派手色、ペールトーンまでずらり。

「おトクなまとめ買いセットなら4足990円なので、シーズンごとに買いたし。足元の差し色なら、色ものコーデも簡単に楽しめます」（ESSEベストフレンズ101・勅使河原祐子さん）

・50色ソックス 各￥290（ユニクロ）

※ この特集で紹介したアイテムは、取材時に各店舗で発売されていたアイテムです。本記事掲載時には、仕入れ状況によって同じアイテムがない場合や、すでに販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。サイズはとくにお断りのない場合は、縦×横の順に表記しています。編がついているものの価格は、編集部調べです。