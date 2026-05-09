聖飢魔IIの創始者であり地獄の大魔王・ダミアン浜田陛下率いるDamian Hamada’s Creatures(略称D.H.C.)が、配信小聖典「ヴァンパイアの娘」を魔暦28(2026)年6月6日(土)に発表（発売）することが決定した。ジャケットもあわせて公開されている。

さらに、ワンマンライヴ＜THE WORST 10＞の開催も決定した。こちらは魔暦28(2026)年8月15日(土)に東京・Veats Shibuyaにて開催される。公式ファンクラブ「魔会」では、現在チケットの先行受付とセットリストに入れてほしい“貴方のWORST楽曲”のリクエストを募集中とのこと。

■配信小聖典「ヴァンパイアの娘」

魔暦28(2026)年6月6日(土)発表

■＜THE WORST 10＞

日付：魔暦28(2026)年8月15日(土)

会場：東京 Veats Shibuya

時間：OPEN 17:00 / START 17:30

チケット：\7,000 (＋1D別途)

券種：スタンディング/整理番号付

※申し込みは上限４枚まで

※未就学児童入場不可、6歳以上チケットが必要になります。

お問い合わせ：ホットスタッフ･プロモーション / TEL:050-5211-6077（平日12:00〜18:00） ☆公式ファンクラブ「魔会」会員先行

受付期間：5月9日(土)13:00 〜 5月24日(日)23:59まで受付中

魔会への入り口はこちら：https://fanicon.net/fancommunities/5139