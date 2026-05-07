この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「海外移住チャンネル」が、「【保存版】Skyscannerはもう古い？！海外移住25年の私が選ぶ“航空券の買い方”」を公開した。動画では、AIによる価格変動の仕組みと、航空券を底値で買うための5つの裏技を解説している。

現在の航空券価格は、AIによる「ダイナミックプライシング」によってリアルタイムに変動している。需要や空席状況に応じ、同じフライトでも予約のタイミング次第で数万円の差が出ることがあるという。配信者は「見た目の最安に飛びつくと、結果的に損することがある」と注意を促し、一部の比較サイトでは手数料や座席指定料が後から加算されるケースがあると指摘した。

そこで動画では、航空券をより安く手に入れるための具体的な手法を紹介している。まず、「Googleフライト」を活用し、「日付グリッド」や「料金のトラッキング」機能を用いて最安のタイミングを狙う方法を解説。また、出発地や経由地を広げて再検索することで、数万円安くなるケースがあることも実例を交えて示している。

さらに、同じ航空券を何度も検索すると閲覧履歴（Cookie）によって「本気で買う気がある」とAIに判断され、価格が上がる可能性があることにも言及。その対策として、ブラウザの「シークレットモード」を使用する手軽な方法を推奨した。加えて、Skyscannerのアプリ限定機能である「Drops」を使って大幅に値下がりした掘り出し物を見つける方法や、代理店と航空会社の公式サイトの価格を必ず見比べることの重要性も語られた。

最後に「今は知っている人だけが得をする時代」であると強調し、動画を締めくくった。ちょっとしたツールの使い方や工夫を知るだけで、旅行や海外移住にかかる初期コストを大幅に抑えられる有益な情報となっている。

YouTubeの動画内容

01:40

今の航空券価格はAIによる「ダイナミックプライシング」
02:41

【裏技1】Googleフライトで価格の相場と安値時期をチェック
05:06

【裏技2】近隣空港や別ルートで比較して安値を探す
07:21

【裏技3】シークレットモードを活用して値上がりを防ぐ
09:48

【裏技5】代理店と公式サイトの価格を必ず比較する

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