あまりのシュールさに話題爆発

横浜・八景島シーパラダイスが2026年5月7日まで、「マツケン」こと松平健さんとのコラボ企画「マツケンまみれゆうえんち」を展開しました。この一環で運行された「マツケントレイン」がSNSで大きな話題を呼んでいます。

【狂気だ】えっ…これがSNSで話題爆発の「マツケン電車」驚愕の全貌です

「マツケントレイン」は同テーマパーク内を走る列車の先頭部に「マツケンの顔」を設置。走行時は「『マツケンサンバII』」を繰り返し浴び続ける」という徹底ぶりです。シーパラダイス公式Xがこの車両の写真を投稿したところ、あまりにシュールすぎたため、表示数が500万を超えるなど大きな反響を呼びました。

公式アカウントより「マツケントレイン」の姿を見たSNSユーザーからは「機関車マツケンで大草原」「インフルエンザのときに見る夢」「シーパラ頭おかしいwwwwww(褒めてる)」「無言なのに圧がハンパない」「インパクト絶大過ぎる」「狂気だろこれw」「ぶっ飛んでる」といったコメントが寄せられています。