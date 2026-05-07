フジテレビ系「小泉孝太郎＆ムロツヨシ自由気ままに２人旅ＧＷ特別編 どうしてもカジキが釣りたい！」が６日に放送され、俳優のムロツヨシ、小泉孝太郎が出演した。

公私ともに仲良しな２人の旅を追う。この日は沖縄・石垣島でカジキ釣りにチャレンジした。

２人への応援ＶＴＲには米・メジャーリーグのマリナーズで通算１２９セーブを記録した佐々木主浩氏が登場した。

佐々木氏は「カジキ釣りはですね。一応、茨城の方の国際大会のアンバサダーもやってまして。１００キロ以上っていうのは、日本では１本、２本ぐらいか。あげてんのは」と述懐。「アドバイスとしては、かかったときは根性です。相当しんどいんで、相当引くんで。釣れることを祈っておりますんで頑張ってください！」とエールを送った。

まさかの球界レジェンドからのメッセージに野球好きの２人は大喜び。また、佐々木氏が「本当かどうか分かんないですけど。ムロさんが、昔バイトしてるときに、うちに出前に来てくれたっていう噂はちょっと聞いたんですけど。それが本当かどうかちょっと分かんないですけど」と笑顔を見せると、ムロは「そうです！そば屋のカブに乗って取り行ってました！お皿！」と興奮。「今度、注文なくてもお皿を取り行きます！」と大喜びしていた。

佐々木氏は、８９年度ドラフト１位で大洋（現ＤｅＮＡ）入団。日本通算２５２セーブ。最優秀救援５回、最優秀選手、ベストナイン、正力賞。２０００年マリナーズ移籍。同年、新人王獲得。メジャー通算１２９セーブを記録した。