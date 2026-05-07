県内は各地で気温が上がり、5月下旬から7月上旬並みとなりました。



気持ちのよい青空のもと、にかほ市では田植え作業が本格化しています。



雄大な鳥海山を望む、にかほ市象潟町の横岡地区です。



約7ヘクタールでコメづくりに取り組んでいる農家の齋藤光貴さんは6日から、今シーズンの田植えをはじめました。



ハウスから田んぼまでの苗の運搬をはじめ、人手が欠かせない田植え作業。





7日は家族3人で協力しながらひとめぼれの田植えを行いました。高気圧に覆われ、たっぷりの日差しが降り注いだきょうの県内。最高気温は、仙北市角館と横手市で25度を超えて夏日となるなど、各地で5月下旬から7月上旬並みとなりました。時折心地よい風が吹き抜ける絶好の田植え日和の中、齋藤さんは7日の1日で1.2ヘクタールの田んぼに苗を植えました。齋藤光貴さん「天気のいい日は鳥海山の頂上が見えてとてもきれいですね」「にかほ市は大きな災害とかないところなので、いつも通りおいしいコメができればいいなと思ってます」鳥海山からの豊富な雪解け水で育むにかほ市のコメづくり。緑の深まりとともに県内各地で田植えが始まります。※5月7日午後6時15分のABS news every.でお伝えします