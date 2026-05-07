県内は各地で気温上昇！5月下旬から7月上旬並みに 青空のもと田植え作業が本格化 秋田・にかほ市
県内は各地で気温が上がり、5月下旬から7月上旬並みとなりました。
気持ちのよい青空のもと、にかほ市では田植え作業が本格化しています。
雄大な鳥海山を望む、にかほ市象潟町の横岡地区です。
約7ヘクタールでコメづくりに取り組んでいる農家の齋藤光貴さんは6日から、今シーズンの田植えをはじめました。
ハウスから田んぼまでの苗の運搬をはじめ、人手が欠かせない田植え作業。
高気圧に覆われ、たっぷりの日差しが降り注いだきょうの県内。
最高気温は、仙北市角館と横手市で25度を超えて夏日となるなど、各地で5月下旬から7月上旬並みとなりました。
時折心地よい風が吹き抜ける絶好の田植え日和の中、齋藤さんは7日の1日で1.2ヘクタールの田んぼに苗を植えました。
齋藤光貴さん
「天気のいい日は鳥海山の頂上が見えてとてもきれいですね」「にかほ市は大きな災害とかないところなので、いつも通りおいしいコメができればいいなと思ってます」
鳥海山からの豊富な雪解け水で育むにかほ市のコメづくり。
緑の深まりとともに県内各地で田植えが始まります。
※5月7日午後6時15分のABS news every.でお伝えします