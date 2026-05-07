土屋鞄製造所は、「TSUCHIYA KABAN」ブランドより、“洗練されたリラックス感”をコンセプトとした新シリーズ「Straven（ストレイヴン）」を2026年5月7日(木)に発売します。

ラインナップは、ショルダーバッグ2型と2wayワンハンドルバッグ、クロスボディバッグの全4型。いずれも全国の「TSUCHIYA KABAN」店舗および公式オンラインストアにて販売されます。

「Straven ラージショルダー」

「ストレイヴン」シリーズは、デザインのアクセントとして調和や広がりを象徴する八角形の金具をあしらい、ミニマルな佇まいと、長く垂れ下がる伸びやかなショルダーベルトによる抜け感が特徴。

ショルダーベルトの尾錠には八角形のフォルムを採用し、控えめながらも印象に残るディテールとして、全体の佇まいに静かなアクセントを添えています。

あわせて調整用ホールも横長の楕円形とし、モダンで洗練された表情に仕上げられています。

チャームなどを装着できるオリジナル仕様のドロップハンドル金具は、ランドセルの「だるまカン」から着想を得たデザイン。金属のソリッドで無骨な質感が洗練されたアクセントを添えます。

メイン素材には、LWG認証を取得したタンナーによる「セミマットスムースレザー」を採用。なめらかな表情と、柔らかくもハリのある上質な質感、しっとりとした手触りが魅力の牛革です。つや感を抑えたセミマットな風合いは、幅広いスタイリングに溶け込み、革の持つ奥深い魅力を際立たせます。

カラーはシックなブラックと、落ち着きのあるダークブラウンの2色。

【ラインナップ】

Straven ラージショルダー

実売価格：14万3000円（税込）

ビジネスから短期旅行まで対応する充実の容量を備えたレザーショルダー。幅広のショルダーベルトと計算されたボディフォルムが心地よく身体にフィットし、上質かつ軽快な外出をサポートします。

Straven ミディアムショルダー

実売価格：13万2000円（税込）

身体に心地よくフィットするフォルムと幅広のストラップが特徴のコンパクトショルダーバッグ。端正な表情をもつクローム鞣しのスムースレザーを引き立てる装飾を抑えた輪郭で、様々なスタイルにマッチします。

Straven 2wayワンハンドルバッグ

実売価格：10万4500円（税込）

構築的な箱型フォルムが印象的な、軽快なサイズ感のレザー2wayバッグ。性別や装いを選ばないミニマルな佇まいに、長めのショルダーベルトが軽やかな抜け感を添えます。

Straven クロスボディバッグ

実売価格：9万9000円（税込）

日常使いに最適なクロスボディバッグ。iPad miniも収まる実用的なサイズ感で、丸みを帯びたボディに、底面やショルダーの切り目でシャープなラインを効かせ、緩急のある佇まいに仕上げられています。

TSUCHIYA KABAN 「ストレイヴン」シリーズ 発売日：2026年5月7日 実売価格：9万9000円〜14万3000円（いずれも税込）

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