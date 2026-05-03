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その分散、逆に損しています。50代60代がお金を増やすために見直すべき投資の考え方について解説！

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投資アドバイザーの鳥海翔氏が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で「その分散、逆に損しています。50代60代がお金を増やすために見直すべき投資の考え方について解説！」と題した動画を公開した。動画では、分散投資と集中投資のどちらが資産形成において優れているかについて、過去25年間のデータを用いたシミュレーション結果をもとに結論を提示している。



鳥海氏は、米国株価指数「S&P500」に100%投資する集中投資と、米国債を組み合わせた分散投資のどちらが良いかを、独自開発の「資産形成戦略シミュレーター」を用いて検証した。2000年から2025年までの過去データを使用し、資産を積み立てる「資産形成期」と、運用しながら引き出す「取り崩し期」の2つのフェーズで比較を行っている。



資産形成期のシミュレーションでは、10年、15年、20年と期間を区切って検証を実施した。その結果、ITバブル崩壊やリーマンショックが重なった2000年からの数年間を除き、ほとんどの期間で株式100%の集中投資が分散投資の成績を上回った。鳥海氏はこの結果から、「少なくとも資産を積み上げるステージにおいては、分散投資は関係ない」と指摘する。



一方、資産の取り崩し期においては結果が異なる。3,000万円の元手から毎月15万円を取り崩すシミュレーションでは、暴落時に株式100%だと資金が底をつきやすいのに対し、債券を含む分散投資の方が資産が残る結果となった。しかし、取り崩し額を10万円に減らすと、再び株式100%の方が資産を増やせるという結果も示されている。



鳥海氏はこれらを踏まえ、「『株式100%は危険』『分散させれば安全』というのは嘘だ」と断言。「資産状況や投資タイミング、取り崩し額によって正解は変わる」と述べ、世間一般の投資の常識を鵜呑みにせず、自身の状況に合わせてシミュレーションを行うことの重要性を強調して動画を締めくくった。