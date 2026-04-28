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インデックスだけでは増えない？資産を伸ばしている人がこっそりやっている“もう1つの投資先”とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で「インデックスだけでは増えない？資産を伸ばしている人がこっそりやっている“もう1つの投資先”とは」と題した動画を公開した。動画では、メインのインデックス投資と組み合わせて高いリターンを狙う「サテライト投資」において、値上がりする企業を論理的に見極める手法を解説している。



インデックス投資以上のリターンを目指す際、サテライト部分の投資先をフィーリングで決めてしまう人は多い。鳥海氏は「10倍株（テンバガー）」を例に挙げ、「最初から10倍株だと決まっているわけではなく、増える株の見つけ方のプロセスを知ることがめちゃめちゃ大切」と語る。



株価が上がる背景には、企業の成長だけでなく「世の中の流れ」が存在すると鳥海氏は指摘する。その流れを掴むポイントとして、(1)新しい需要が広がる時、(2)古い仕組みが新しい仕組みに変わる時、(3)制度や国の方針が変わる時、(4)外的な事情で使わざるを得ないものが広がる時、という4つのパターンを挙げた。



例えば、生成AI市場の誕生によってデータセンターの需要が急拡大し、株価が急激に上昇したNVIDIAや、DVDレンタルからデジタルでの動画配信へと生活スタイルを変えたNetflixなどを具体例として解説。さらに、人手不足や人件費高騰という社会課題に対し、セルフレジやモバイル注文をいち早く導入して利益を拡大したマクドナルドのケースも紹介した。



投資で失敗する理由について、鳥海氏は「目先の数字しか見ていないから」と警鐘を鳴らす。値上がりや値下がりといった表面的な動きだけで判断するのではなく、世の中の変化を察知し、どの分野にお金が集まるのかを見極めた上での分散投資が、資産を増やすための重要なプロセスであると締めくくった。