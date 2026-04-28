Photo: 三浦一紀

勝つためのスマホ。

折りたたみスマホやゲーミングスマホを発売しているZTEの「nubia」ブランドから、ミドルレンジのゲーミングスマホ「nubia Neo 5 GT」が発売されました。

買いやすい価格、長時間プレイにも耐えられる冷却性能、持ちやすいフラットボディ、ゲーム中にアドバイスをしてくれるAI機能など、ミドルレンジとは思えない仕上がりになっています。発表会に参加してきたので、レポートをお届けします。

フラットボディが優勝

約6.8インチ（2,720×1,224） AMOLEDディスプレイのリフレッシュレートは144Hz。CPUはMediaTek Dimensity 7400で、内部メモリは8GB（仮想メモリを併用すると最大20GBまで拡張可能）、ROMは256GB。ミドルレンジにしては、かなりスペックが充実しています。

Photo: 三浦一紀

ボディの最大の特徴は、そのフラットさ。レンズの出っ張りやボディの凹凸がまったくありません。これはかなり感動しました。僕はスマホであまりゲームをしないので、ゲーミングスマホは必要ではないのですが、このフラットボディは欲しい。

長時間プレイにも耐えられる性能

Photo: 三浦一紀

「nubia Neo 5 GT」は、勝つために生まれてたゲーミングスマホです。

Photo: 三浦一紀

Photo: 三浦一紀

本体側面にはショルダートリガーを搭載。横持ちしたときの操作性がかなり良好です。

Photo: 三浦一紀 かなり冷えそう

そして、冷却性能がすごい。23,000RPMの高速ターボファンを内蔵しており、ゲーム中に発生する熱を効率よく排出。冷却システムの総面積もかなり広くなっています。

Photo: 三浦一紀 両側面に排気口あります

長時間プレイでも熱暴走の心配が減りますね。

Photo: 三浦一紀 この子がDemi

そして、AI戦術アシスタント「Demi 2.0」を搭載。ゲームのプレイ中に、Demiがアドバイスをしてくれます。まだちょっと日本語がたどたどしい感じはしましたが、FPSでどこに行けばいいのか、何を狙えばいいのか、次にやるべきことなどをアドバイスしてくれるので、頼もしさがあります。なお、対応ゲームはまだ少ないですが、順次拡大するとのこと。

Demiは、ゲーム以外でも使用可能。話しかければ答えてくれます。

Photo: 三浦一紀

また、ゲーミングスマホらしく、背面のイーグルアイとファンLEDが光ります。やっぱり、光らないと気分上がりませんよね。

これだけの高性能でお値段が優しい

Photo: 三浦一紀 本体カラーはブラックとホワイトの2種類。こちらはホワイト

ゲーミングスマホとしてかなり完成度の高いnubia Neo 5 GTですが、お値段は5万2800円（税込）と、かなりお財布に優しくなっております。いいんですかねこのお値段で。ありがとうございます。

正直、ゲーミングスマホは性能重視で、本体はごついというイメージがありましたが、これだけスリムなボディなら、ゲームをしなくても欲しくなります。サブのスマホとして、1台買っちゃおうかな…。それほど魅力的なゲーミングスマホでした。

Source: ZTE