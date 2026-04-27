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このタイミングで動いて大丈夫なのか？今後の株価のシナリオと投資判断を解説します！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が「このタイミングで動いて大丈夫なのか？今後の株価のシナリオと投資判断を解説します！」と題した動画を公開した。動画では、半導体企業の好決算、プライベートクレジット問題、iDeCoの追加拠出枠検討という3つの経済ニュースを取り上げ、今後の株価のシナリオや投資判断の視点を解説している。



最初に解説されたのは、TSMCをはじめとする半導体関連企業の好決算について。TSMCは前年同期比でプラス58%となる過去最高益を発表し、ASMLやSamsungも市場予想を大きく上回る利益を上げた。一般的に戦争中は景気が悪化すると考えられがちだが、鳥海氏は「勝つために半導体は絶対に必要」と説明。戦争だからこそ半導体企業にお金が流れており、今後はNVIDIAやMicrosoftなどの決算発表次第で「株価は大きく上がっていく」可能性があると分析した。



次に、リーマンショックの再来と囁かれるプライベートクレジット問題について言及。プライベートクレジットは銀行から融資を受けられない企業が利用する高金利の資金調達手段だが、流動性が低くリスクが高い。市場規模は3.5兆ドルに上るものの、鳥海氏は「現時点でヤバそうな案件は1,000億ドル」に留まると指摘。アメリカの金融市場の耐性を考慮すると、「現時点でリーマンショックを超える大暴落が来るというのは、ただの暴論」と一蹴した。



最後に、氷河期世代を対象としたiDeCoの追加拠出枠検討の裏事情を解説。NISAですでに年間360万円の非課税投資枠が用意されている中、さらなる枠の拡大は金融機関が確実な運用手数料を得るための「ビジネス」が狙いであると推測した。また、iDeCoの所得控除のメリットを享受するには出口戦略が極めて複雑であり、安易な制度利用には注意が必要だと警鐘を鳴らした。



鳥海氏は最後に、世間の無駄な弱気ムードやメディアの煽りに惑わされず、自身の状況に合わせた投資判断が重要であると総括し、「LINEの方登録してみてください」と視聴者に情報収集の行動を促して動画を締めくくった。