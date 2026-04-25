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危ないのは投資先ではありません。資産が増えない人に共通する“ある考え方”を解説します！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」にて「危ないのは投資先ではありません。資産が増えない人に共通する“ある考え方”を解説します！」と題した動画を公開した。動画内では、投資の成功者から学ぶだけでは資産形成がうまくいかない理由と、本当に必要な「ある考え方」について解説している。



鳥海氏はまず、投資の成功者から学ぶことの重要性と限界について言及。一例として、タレントのボビー・オロゴン氏のユニークな投資の原体験を紹介した。ボビー氏は幼少期、兄にお金を奪われないよう現金をハムスターに変え、繁殖させて売ることで資産を増やしたという。鳥海氏はこのエピソードから、ボビー氏が「理解できないものには投資しない」「派手な勝負の前に貯蓄という土台を作る」「他人に頼らず自分で考える」という3つの確固たるルールを持っていると分析する。



鳥海氏は、これら3つの要素は投資を長期間継続するために非常に重要であると評価する。しかし、成功者のマインドを真似するだけでは、豊かな人生を歩むための自己実現には届かないと警鐘を鳴らす。



そこで鳥海氏が提示する最も重要なポイントが「自分のゴールを数字で決める」ことである。例えば、20年間で1,000万円増やすという明確な数値目標がある人とない人とでは、結果に大きな差が生まれるという。目標がない場合、漠然と月3万円の積立投資を続けて終わってしまうが、目標があれば「先に300万円を投資する」「月々の積立額を6万円に増やす」といった具体的な逆算が可能になり、投資行動自体が大きく変化するためだ。



最後に鳥海氏は、投資でお金を増やすのは「知識が多い人」ではなく「自分に合った投資を長期間継続できる人」であると結論づける。成功者のノウハウを学びつつ、自分自身の具体的な数値目標を設定することが、資産形成を成功させる最大の鍵となるようだ。