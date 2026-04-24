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多くの人が勘違いしています。少額投資で増えない人の共通点と正しい戦略を徹底解説します！

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YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」が、「多くの人が勘違いしています。少額投資で増えない人の共通点と正しい戦略を徹底解説します！」を公開した。投資アドバイザーの鳥海翔氏が、視聴者からの質問に答える形で、住宅ローンの繰り上げ返済の是非や、少額投資における正しい戦略について解説している。



最初に、余剰現金800万円を住宅ローンの繰り上げ返済に充てるべきか、NISAに回すべきかという質問を取り上げる。鳥海氏は「一括返済してはダメ。非合理的すぎる」と断言する。その理由として、住宅ローンの金利よりも投資リターンの方が高い点、住宅ローン控除の効果を失う点、そして団体信用生命保険の恩恵がなくなる点を挙げ、感情ではなく「数字で物事を判断する」べきだと強調した。



続いて、60歳の自営業者からの「100万円、300万円、500万円の余剰資金でどう投資すべきか」という質問に回答。鳥海氏は「投資で頑張るステージではない」と指摘する。少額の資金を投資しても増える額は限られているため、「投資できる資金が少ないなら、少ないなりの結果しか出せない」と厳しい現実を提示した。その上で、投資のテクニックに走るのではなく「収入を3万円増やす努力をする」など、収入の基盤自体を見直して投資に回す額を増やすことが最も健全な戦略だと解説した。



さらに、暴落リスクを恐れる声に対しては、「車に乗るリスク」や「お餅を食べるリスク」に例えて皮肉を交えつつ、投資には当然リスクが伴うことを認識すべきだと語った。投資テクニックだけでなく、根本的な収入増や数字に基づく合理的な判断の重要性を説き、視聴者に新たな視点を提供する内容となっている。