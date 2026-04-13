『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開3日間で興収35億円突破 シリーズ過去最高の記録更新！歴代1位スタートで東宝驚き

『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開3日間で興収35億円突破 シリーズ過去最高の記録更新！歴代1位スタートで東宝驚き