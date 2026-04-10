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この3ヶ月を無駄にしないでください。今やるべき行動とやらない人との決定的な差を解説します！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」にて「この3ヶ月を無駄にしないでください。今やるべき行動とやらない人との決定的な差を解説します！」と題した動画を公開した。動画では、相場が荒れる中で投資成果を大きく左右する「3ヶ月以内にやるべきこと3選」を解説し、運や相場ではなく「行動」が差を生むという事実を提示している。



鳥海氏はまず、1つ目の行動として「目標と現状の差を確認する」ことを挙げた。世間にはなんとなく資産運用をしている人が多いが、明確な目標の有無によって「成果は2倍くらい変わる」と指摘する。現状の投資ペースで将来の目標額に到達するのかを具体的にシミュレーションし、不足がある場合は積立額を増やしたり、手元の資金をまとめて投資したりするなどの対策を練ることが不可欠だと語った。



続いて2つ目の行動は「支出を何か1つ見直す」ことである。生命保険、スマートフォン料金、サブスクリプションサービスなどから1つだけを選び、解約やプラン変更を実行する。鳥海氏は一気に全てを見直そうとすると中途半端に終わるとし、「あれもこれもはできない」と断言。3ヶ月に1つの見直しを確実に進めることを推奨した。さらに、見直しで浮いた資金を単に貯金するのではなく、そのまま投資額に上乗せすることが重要だと説明。月3,000円の削減であっても、20年間の運用で約120万円の差が生まれるという具体例を提示し、入金力を上げる仕組み作りの効果を力説した。



3つ目に挙げたのは「期限を決める」ことだ。人間は期限が近づかないと行動を起こさない生き物であるため、3ヶ月という期間を1週間ごとに細分化し、進捗を定期的に確認することが重要だという。その際、鳥海氏は「できなくても自分を責めない」と前置きしつつ、やるのかやらないのかを素早く決断し、次へ進むスピード感が最終的な成果を分けると説いた。



投資において資産を増やすための鍵は、相場を読む力ではなく、自らの行動や習慣、考え方にあると鳥海氏は結論付けた。明確な目標設定から地道な支出見直し、そして期限を設けた実行力まで、本動画で提示された3つのステップは、新生活が始まる時期にふさわしい、具体的かつ実践的な資産形成の指針である。