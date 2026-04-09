安めぐみ、長女が小６に「早いー!!!」愛娘との近影ショット公開
タレントの安めぐみが７日、オフィシャルブログを更新。11歳の長女・詩歌（うた）ちゃんと２歳の次女・萌歌（もか）ちゃんとの近影ショットとともに、近況を報告した。
この日、安は「４月」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「こんばんは 久しぶりのブログになってしまいました」と切り出し、「そして４月ですね」と季節の移り変わりに触れた。
また、長女について「６年生になりました」「早いー！！！」と成長の早さに驚きをつづり、母としての心境をのぞかせた。
続けて「あちらこちら桜が綺麗ですね」と満開の桜を背景にした安と娘たちとの母娘ショットや「家で育てていた苔玉の桜も、４月になってから咲きました」と報告するとともに、苔玉の桜を手にするなど穏やかな春のひとときと家族との温かな時間を公開。
最後は「最近の色々」とつづり、“安めぐみ様”と名前が貼られた控室前でのオフショットやイルミネーションを室内から楽しむ娘たちの後ろ姿、ハートやウサギのスタンプで顔を隠すも笑顔溢れる娘たちとの密着ショットも公開し、「では、皆さん今日も１日お疲れ様でした」とファンを気遣うメッセージも添え、ブログを締めくくった。
お笑い芸人“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
この日、安は「４月」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「こんばんは 久しぶりのブログになってしまいました」と切り出し、「そして４月ですね」と季節の移り変わりに触れた。
また、長女について「６年生になりました」「早いー！！！」と成長の早さに驚きをつづり、母としての心境をのぞかせた。
最後は「最近の色々」とつづり、“安めぐみ様”と名前が貼られた控室前でのオフショットやイルミネーションを室内から楽しむ娘たちの後ろ姿、ハートやウサギのスタンプで顔を隠すも笑顔溢れる娘たちとの密着ショットも公開し、「では、皆さん今日も１日お疲れ様でした」とファンを気遣うメッセージも添え、ブログを締めくくった。
お笑い芸人“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。