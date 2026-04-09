【2026年サンリオキャラクター大賞】投票スタート！ 意気込みコメントも到着！
サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」が、本日4月9日（木）より開始された。また、企業や地方自治体などのキャラクターとサンリオキャラクターがパートナーを組んだ40組がエントリーする「2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」に加え、今年新たに設けた「ハッピリーナフレンズ部門」についても、同時に投票を開始する。
＞＞＞各賞のビジュアルやエントリーキャラクターをチェック！（写真22点）
サンリオの機関紙『月刊 いちご新聞』上で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベント。今年エントリーするのは90キャラクター。今年から新しい投票方法を導入し、これまでよりも簡単に投票できるようになっている。
また今年の特別賞は、サンリオキャラクター大賞が41回目の開催であることにちなみ、結果発表で41位にランクインしたキャラクターを「第41回特別賞」としてお祝いするほか、昨年から大きく順位をジャンプアップさせたキャラクターを「ジャンプアップ賞」でお祝いする。さらに、今年は「なかよしエール賞」を新設。一緒に投票された回数が最も多い3キャラクターを「なかよしエール賞」としてお祝いします。投票サイトのマイページの「お気に入りキャラにまとめて毎日投票」で3キャラクター以上まとめて投票すると、なかよしなキャラクターとしてカントされる。また、投票サイトにて、「なかよしエール賞」を受賞するキャラクターの予想キャンペーンも開催。予想が的中した方の中から抽選で500名様に、「2026年サンリオキャラクター大賞」限定ミラーがプレゼントされる。
なお、「第41回特別賞」は、初回速報および中間発表でも41位候補のキャラクターを発表する。最終結果は各賞ともに、「サンリオフェス2026 in みなとみらい」にて発表予定だ。
そしてサンリオは、2026年3月より新キャラクタープロジェクト「Happilinafriends（ハッピリーナフレンズ）」を始動。本プロジェクトは、毎回新しいテーマのもとキャラクターをお披露目し、お客様との「出会い」を通じて ”ときめき” や ”楽しさ” を創出する取り組み。今年は、小学生低学年をメインターゲットに「キミの好き、おしえて！」をキャッチコピーに展開している。出会いの場のひとつとして、「2026年サンリオキャラクター大賞」に新部門「ハッピリーナフレンズ部門」を開設。社内デザイナーによるコンペを経て選出された10キャラクターがエントリーし、「いっしょにいたい賞」「たくさんあつめたい賞」「おはなしをみたい賞」の3つの賞を設け、国内外からWEB投票が可能だ。
さらに投票サイトでは、 ”エールチャレンジゲーム” として、かくれんぼをしているキャラクターを3択から当てる「チラッと☆キャラかくれんぼ」と、好きなキャラクターを選び、動いているキャラクターに向けてエールのシュートを届ける「とどけ☆エールシュート」の2種類のゲームを楽しむことができる。各ゲームは1日1回プレイ可能だ。
また、企業・団体や商品・サービスなどでサンリオキャラクターとコラボレーションしている「なかよしキャラ」を4択から当てるクイズ企画も実施。全問正解でステージクリアとなり、各ステージ1日1回チャレンジできる。さらに、「Sanrio＋」に登録したメールアドレスとパスワードでログインした状態で各ゲームをクリアし、ポイントを貯めると、「投票チケット」を獲得できる。
推しを笑顔で応援！ 今年も参加していこう。
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ
【2025年のTOP5キャラクターから意気込みコメントが到着】
◆ポムポムプリン（昨年1位）
ぼくのアニバーサリーイヤーをもっともっとみんなと楽しんでお祝いしたいから、一緒にがんばろうね！
◆シナモロール（昨年2位）
みんなの応援が、ぼくの背中をそっと押してくれるんだ！ 今年も楽しみながらがんばるね♪
◆ポチャッコ（昨年3位）
いつも応援してくれてありがとう！ 今年もみんなと一緒に、のんびり楽しくがんばるぞー♪
◆クロミ（昨年4位）
今年もアタイはアタイらしく、アンタたちはアンタたちらしく楽しんじゃおうよ！ しっかりついてきな★
◆ハローキティ（昨年5位）
去年はたくさんの応援をありがとう（ハート） 今年もキティと一緒に楽しんでくれたらうれしいな♪
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ
＞＞＞各賞のビジュアルやエントリーキャラクターをチェック！（写真22点）
サンリオの機関紙『月刊 いちご新聞』上で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベント。今年エントリーするのは90キャラクター。今年から新しい投票方法を導入し、これまでよりも簡単に投票できるようになっている。
なお、「第41回特別賞」は、初回速報および中間発表でも41位候補のキャラクターを発表する。最終結果は各賞ともに、「サンリオフェス2026 in みなとみらい」にて発表予定だ。
そしてサンリオは、2026年3月より新キャラクタープロジェクト「Happilinafriends（ハッピリーナフレンズ）」を始動。本プロジェクトは、毎回新しいテーマのもとキャラクターをお披露目し、お客様との「出会い」を通じて ”ときめき” や ”楽しさ” を創出する取り組み。今年は、小学生低学年をメインターゲットに「キミの好き、おしえて！」をキャッチコピーに展開している。出会いの場のひとつとして、「2026年サンリオキャラクター大賞」に新部門「ハッピリーナフレンズ部門」を開設。社内デザイナーによるコンペを経て選出された10キャラクターがエントリーし、「いっしょにいたい賞」「たくさんあつめたい賞」「おはなしをみたい賞」の3つの賞を設け、国内外からWEB投票が可能だ。
さらに投票サイトでは、 ”エールチャレンジゲーム” として、かくれんぼをしているキャラクターを3択から当てる「チラッと☆キャラかくれんぼ」と、好きなキャラクターを選び、動いているキャラクターに向けてエールのシュートを届ける「とどけ☆エールシュート」の2種類のゲームを楽しむことができる。各ゲームは1日1回プレイ可能だ。
また、企業・団体や商品・サービスなどでサンリオキャラクターとコラボレーションしている「なかよしキャラ」を4択から当てるクイズ企画も実施。全問正解でステージクリアとなり、各ステージ1日1回チャレンジできる。さらに、「Sanrio＋」に登録したメールアドレスとパスワードでログインした状態で各ゲームをクリアし、ポイントを貯めると、「投票チケット」を獲得できる。
推しを笑顔で応援！ 今年も参加していこう。
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ
【2025年のTOP5キャラクターから意気込みコメントが到着】
◆ポムポムプリン（昨年1位）
ぼくのアニバーサリーイヤーをもっともっとみんなと楽しんでお祝いしたいから、一緒にがんばろうね！
◆シナモロール（昨年2位）
みんなの応援が、ぼくの背中をそっと押してくれるんだ！ 今年も楽しみながらがんばるね♪
◆ポチャッコ（昨年3位）
いつも応援してくれてありがとう！ 今年もみんなと一緒に、のんびり楽しくがんばるぞー♪
◆クロミ（昨年4位）
今年もアタイはアタイらしく、アンタたちはアンタたちらしく楽しんじゃおうよ！ しっかりついてきな★
◆ハローキティ（昨年5位）
去年はたくさんの応援をありがとう（ハート） 今年もキティと一緒に楽しんでくれたらうれしいな♪
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ
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