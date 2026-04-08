イングランド・チャンピオンシップ（２部）のサウサンプトンは７日（日本時間８日）、レクサムに５―１で快勝。ＭＦ松木玖生（２２）が今季リーグ４点目、公式戦６点目となる先制ゴールを決めた。

前半戦は途中出場２試合とほぼ試合に絡んでいないながら直近７試合で６試合にスタメン出場し、この日を含めて４得点をマーク。松木の活躍もあってチームも公式戦１６戦無敗（１３勝３分け）と好調を維持し、来季プレミア昇格プレーオフ出場圏内となる６位に浮上した。海外メディア「ＯＮＥＦＯＯＴＢＡＬＬ」は「松木が大勝の立役者となった」と伝えていた。

最近になって結果を出している松木についてＳＮＳやネット上では「さすがの決定力」「左足で貴重な先制点を記録」「３試合ぶりのゴール、おめでとう」「松木の先制ゴール、しびれた」「めっちゃカッコよかった」「あきらめずに地道に続けてきてよかった」「本田圭佑の再来か」という声が出ていた。

さらに「日本代表でプレーしているところが見たい」「まだ１回も日本代表に呼ばれていないんだよね」「正直、日本代表に呼んでほしい選手」「松木が代表に呼ばれないの、未来への損失だと思う」「Ｗ杯に連れて行ってほしい。ジョーカーになり得る存在」との意見も書き込まれていた。