松木玖生が所属するサウサンプトンは現地３月14日、チャンピオンシップ（イングランド２部）の第38節で坂元達裕を擁する首位のコベントリーと対戦した。日本人MFが先発したサウサンプトンは48分に先制。右サイドでボールを受けた松木の鋭いクロスにサイル・ラリンがワンタッチで合わせ、こぼれた球にフリン・ダウンズが詰めた。さらに85分には、右CKに反応した松木がワンタッチで合わせてネットを揺らし、追加点を奪取。後半