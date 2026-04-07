明治（東京都中央区）が、AIを使って導き出したという、人気チョコレートスナック菓子「きのこの山」と「たけのこの里」を融合した新商品「AI発案 合体しちゃった！きたきたのこのこの山里」を4月14日から数量・期間限定で発売します。

【写真】“融合”したチョコのビジュアルが…斬新！ AIが考えたパッケージデザインも公開！

SNSなどで、これまでに“きのこ派”か“たけのこ派”かという論争が繰り広げられてきた両商品。同社によると、2025年8月に登場した、顔写真から潜在的な嗜好を客観的に判定する最新AI「KINOTAKE MOTHER」で、この論争について調べたところ、2026年3月時点で判定された約50万人のうち、“きのこ派”が52.4％、“たけのこ派”が43.1％。そして「両方の商品が好き」という“どっちも派”が4.4％という結果が算出されたとのことです。この“どっちも派”の存在が判明したことがきっかけで、AIとの対話を幾重にも重ねた末、導き出された最終回答として、新商品を開発したということです。

1975年に誕生してから50年を経て、聖域とされてきた「きのこの山」と「たけのこの里」の垣根を取り払い、二つのおいしさを一つに凝縮した新商品は、「きのこの山」の“カリッ”としたクラッカーと、「たけのこの里」の“サクッ”としたクッキーを砕き、ミルク風味のチョコと小麦パフとともにバー形状に成型した後、ビターチョコでコーティングしたチョコスナック。ザクザクとした食感と、異なる素材が重なり合う奥行きのある味わいになっています。

パッケージデザインは、「昔ながらの里山×現代文明AI」をテーマに、AIが考案した「きのこの山・たけのこの里の世界」を表現したということです。

開発した担当者は「AIの自由な発想をもとに生まれた“どっちも派”のアイデアはなんと200以上。中でも『きのたけ婚』というなんとも違和感のあるおもしろいワードが飛び込んできました。まさにきのこの山とたけのこの里を融合させるという今回のコンセプトでした」と裏話を披露。

さらに、「実際には“あるようでなかった”新しい『きのこの山・たけのこの里』を具現化できるのではないか！？ と着手しました。クラッシュして混ぜて合わせるという考えは新しい着眼点だったと思います。品質面では『きのこの山・たけのこの里』のアイデンティティでもある『万人に愛される王道の味わい』と2層構造へのこだわりを大切に、センターはミルク風味のチョコレート、外側はビターチョコレートの2層構造を表現しました。使用している素材として、『きのこビス・たけのこビス』の食感をサポートする小麦パフも加えました」と説明。

続けて、パッケージのデザインについて「『きのこの山・たけのこの里の50年後の未来』というテーマでAIに描いてもらいました。現代文明と昔ながらの里山の融合が、ある種ユートピアにも感じられるような不思議な世界観で、よく見るときのこ型たけのこ型の建造物もあります。おいしさやデザインだけでなくネーミングまですべてが融合した商品になっております。いろいろな仕掛けをぜひ楽しんでいただけたらうれしいです」とコメントしています。

価格はオープン。

