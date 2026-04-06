

MLB Japanは4月6日、公式Instagramを更新。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）が2号ホームランを放ったことを伝えた。

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大谷は敵地でのワシントン・ナショナルズ戦に「1番・DH」で出場。3回に、2試合ぶりとなる2号ソロ本塁打を放った。

MLB Japanは、大谷がホームランを打った瞬間の写真や動画とともに「前巨人のグリフィンからバックスクリーンへ！」とコメント。大谷が放った打球はバックスクリーンへゆっくりと飛び込む特大アーチとなり、場内は騒然となった。大谷は打った瞬間に“確信歩き”を見せ、ゆっくりとダイヤモンドを一周した。MLB Japanは、大谷の豪快な一打について「飛距離438フィート(133.5m)弾です」と詳細を伝えた。



【画像】特大2号ソロを放った大谷翔平（画像はMLB Japan公式Instagramより引用）



この投稿には、Instagramユーザーから「ナイスバッティング」「さすがの一発」「大谷選手特大弾凄い」「生で観れて最高でした」「次は菅野かな」「ブラボー」「量産体勢の始まり始まり～～」「この歓声！！」などコメントが寄せられた。