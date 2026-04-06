【Uber配達】基本単価崩壊でも諦めない！クエスト全クリで売上1万円超えのリアルに密着
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YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が「Uber基本単価は崩壊レベル…？ 激安ロングを回避して「クエスト」全クリした結果！《ウーバー配達》」を公開した。動画では、日曜日の昼ピークにおけるUber Eatsの配達稼働の様子に密着し、単価が安い状況下でクエストをクリアして効率よく稼ぐ立ち回りを紹介している。
動画の冒頭、気温23度というポカポカ陽気の中、雨クエストと謎クエストを合わせて合計6,400円の報酬がつく好条件で稼働をスタートする。しかし、飛んでくる依頼はキロ単価100円割れの案件や、10キロ超えの長距離案件ばかり。クエストクリアのために件数を稼ぐ必要があるため、長距離案件をスルーして近距離の案件を厳選する作戦に出る。
配達中には、シャッターが半分しか開いていないゴーストレストランでの受け取りや、分かりにくい立地の店舗に戸惑う場面も。さらに、ファストフード店の注文でドリンクが少し漏れてしまうといったハプニングも発生した。ドリンクの漏れについては置き配指定だったものの、直接顧客に謝罪して手渡すなど、誠実な対応を見せている。
動画後半では、約3時間の稼働で目標の12件を完遂し、クエスト報酬を含めた売上が11,265円に到達したことを報告。時給換算で約3,750円という結果を残したものの、クエストがなければ時給1,500円程度だったと振り返り、「通常単価に関しては、今日は安かったな」と率直な感想を語った。
また、視聴者から寄せられたコメントを紹介するコーナーでは、「スマホが水没しちまったよ」といったリアルな声を取り上げ、防水対策についても言及している。配達員のリアルな日常と、効率的に稼ぐ工夫が詰まった本動画は、これから稼働を考える人にとって役立つ内容となっている。
動画の冒頭、気温23度というポカポカ陽気の中、雨クエストと謎クエストを合わせて合計6,400円の報酬がつく好条件で稼働をスタートする。しかし、飛んでくる依頼はキロ単価100円割れの案件や、10キロ超えの長距離案件ばかり。クエストクリアのために件数を稼ぐ必要があるため、長距離案件をスルーして近距離の案件を厳選する作戦に出る。
配達中には、シャッターが半分しか開いていないゴーストレストランでの受け取りや、分かりにくい立地の店舗に戸惑う場面も。さらに、ファストフード店の注文でドリンクが少し漏れてしまうといったハプニングも発生した。ドリンクの漏れについては置き配指定だったものの、直接顧客に謝罪して手渡すなど、誠実な対応を見せている。
動画後半では、約3時間の稼働で目標の12件を完遂し、クエスト報酬を含めた売上が11,265円に到達したことを報告。時給換算で約3,750円という結果を残したものの、クエストがなければ時給1,500円程度だったと振り返り、「通常単価に関しては、今日は安かったな」と率直な感想を語った。
また、視聴者から寄せられたコメントを紹介するコーナーでは、「スマホが水没しちまったよ」といったリアルな声を取り上げ、防水対策についても言及している。配達員のリアルな日常と、効率的に稼ぐ工夫が詰まった本動画は、これから稼働を考える人にとって役立つ内容となっている。
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