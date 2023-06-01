【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

Galaxy Watch8 Classic

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にSamsungのスマートウォッチ「Galaxy Watch」が追加された。

本セールでは、AI「Gemini」と連携可能な「Galaxy Watch8」、「Galaxy Watch8 Classic」、「Galaxy Watch Ultra」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Galaxy Watch8 Classic

回転ベゼルで抜群の操作性を誇る2025年発売モデル。洗練されたクッションデザインが特長で、AI「Gemini」と連携が可能だ。FeliCaにも対応。

Galaxy Watch Ultra チタニウム シルバー

アウトドアに特化したGalaxy Watch Ultraが更に強化されて2025年に再登場。圧倒的な耐久性を誇りながら、更なるレベルアップを果たしたヘルス機能やワークアウト機能に加え、話題のAI「Gemini」との連携が、より便利で快適な体験をもたらす。FeliCaにも対応。