熱海の温泉旅館「シオン熱海」をラグジュアリー旅館へリノベーション！NBIが新プロジェクト始動

記事ポイント 熱海・小嵐町の温泉旅館「シオン熱海」を取得し、ラグジュアリー旅館へ再構築フルリノベーション＋増築工事により全室露天風呂付き客室へ生まれ変わる計画NBIホールディングスの熱海エリア2案件目で、全国500億円規模の投資計画の一環 熱海・小嵐町の温泉旅館「シオン熱海」を取得し、ラグジュアリー旅館へ再構築フルリノベーション＋増築工事により全室露天風呂付き客室へ生まれ変わる計画NBIホールディングスの熱海エリア2案件目で、全国500億円規模の投資計画の一環

NBIホールディングスが、静岡県・熱海エリアにおいて温泉旅館「シオン熱海」を取得し、「NBI熱海IIプロジェクト」を開始しています。

フルリノベーションと増築工事を経て、全室露天風呂付き客室を備えたラグジュアリーグレードの温泉旅館へと再構築される計画です。

熱海エリアでは「熱海さんが」に続く2案件目の投資実行となります。

NBIホールディングス「NBI熱海IIプロジェクト」

プロジェクト名：NBI熱海IIプロジェクト対象物件：シオン熱海（静岡県熱海市小嵐町）事業者：株式会社NBIホールディングス工事内容：既存棟のフルリノベーション（一部増室含む）＋敷地内客室増築完成後：全室露天風呂付き客室のラグジュアリーグレード温泉旅館

NBIホールディングスは、「MACHIづくり共創会社」として地方創生および地域活性化を目的としたホテル・旅館等への不動産投資事業を展開しています。

今回取得した「シオン熱海」は、熱海エリアの中心地である小嵐町に位置する温泉旅館です。

バリューアップ工事の計画

取得後は、既存棟に対して一部増室工事を含むフルリノベーション工事を実施します。

さらに敷地内には客室の増築工事も行う計画となっています。

これらのバリューアップ工事が完了した後は、全室露天風呂付き客室を備えたデザイン性に優れたラグジュアリーグレードの温泉旅館へと再構築されます。

熱海エリアの魅力を最大限に活かした付加価値の高い宿泊施設を目指しています。

NBIホールディングスの投資実績

NBIホールディングスは2025年4月より全国のホテル・旅館等への投資を開始しており、国内機関投資家や金融機関等の協力を得ながら既に約200億円の投資を実行しています。

さらに今後1年間で300億円の投資を計画しており、2027年3月期までには全国のホテル・旅館等へ合計500億円の投資を行っていく予定です。

熱海エリアでは「熱海さんが」に続く2案件目となり、地域と共に持続的な成長を実現していく方針を掲げています。

全室露天風呂付き客室という贅沢な空間で、熱海の温泉と景観を存分に堪能できます。

デザイン性に優れたラグジュアリーグレードへの再構築により、熱海エリアの宿泊体験が大きく進化します。

地方創生を掲げるNBIホールディングスの大規模投資が、熱海の新たな魅力創出につながっています。

NBI熱海IIプロジェクトの紹介でした。

よくある質問

Q. NBI熱海IIプロジェクトではどのような旅館になる予定ですか？

A. 既存棟のフルリノベーションと敷地内の増築工事を経て、全室露天風呂付き客室を備えたデザイン性に優れたラグジュアリーグレードの温泉旅館へと再構築される計画です。

Q. NBIホールディングスの熱海エリアでの投資は何案件目ですか？

A. 「熱海さんが」に続く2案件目の投資実行となります。NBIホールディングスは2027年3月期までに全国で合計500億円の投資を計画しています。

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