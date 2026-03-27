漫画『とある科学の超電磁砲』ついに完結！連載19年に幕で大反響「完璧な最終回だった」「only my railgunを聴きたくなる」
大人気漫画『とある科学の超電磁砲』（レールガン）が、27日発売の連載誌『月刊コミック電撃大王』5月号にて最終回を迎えた。2007年の連載スタートから約19年の歴史に幕を下ろし、ネット上で話題になっている。
【画像】懐かしいキャラ登場！公開された『とある科学の超電磁砲』最終話のページ
『とある科学の超電磁砲』は、ライトノベル『とある魔術の禁書目録』のヒロインの一人・御坂美琴を主人公としたスピンオフ作品。世界の法則を捻じ曲げて超常現象を起こす力“超能力”の開発が行われている「学園都市」を舞台に、御坂美琴と仲間たちとの平和で平凡で、ちょっぴり変わった日常生活が描かれる。
テレビアニメ第1期が2009年〜2010年、第2期が2013年、第3期が2020年に放送。第4期の制作も決まっている。
漫画の完結を記念し、「月刊コミック 電撃大王 2026年5月号」では特別記事を企画。原作・鎌池和馬氏とキャラクターデザイン・はいむらきよたか氏のスペシャルコメントを掲載している。
また、他の「とある」シリーズコミックで作画を務める近木野中哉氏、山路新氏、乃木康仁氏、strelka氏からは寄稿イラストが到着。さらに、アニメ『とある科学の超電磁砲』で主人公・御坂美琴の声を演じる佐藤利奈をはじめ、新井里美、豊崎愛生、伊藤かな恵ら主要キャスト陣からも想いの詰まったコメント、アニメで歴代主題歌を手掛けてきたfripSideの八木沼悟志からもメッセージが寄せられている。
連載19年の歴史に幕を下ろし、ネット上では「超電磁砲最終回ありがとうございました！マジで出会えてよかった作品！」「とある科学の超電磁砲 最終回を見届けてきました この世で1番好きなキャラクターの美琴ちゃんが主人公の漫画を描いてくださった冬川先生には感謝の気持ちしかありません そして今はただ、本当に完結おめでとうございます！という気持ちでいっぱいです」「とある科学の超電磁砲、完結お疲れ様でした！！！ 見れたら嬉しいなと思ってたものが詰まった完璧な最終回だった 2ページ目開いた瞬間に声出して泣いた」「は〜〜〜〜〜1話から見返したくなる… only my railgunを聴きたくなる」などの声があがっている。
【画像】懐かしいキャラ登場！公開された『とある科学の超電磁砲』最終話のページ
『とある科学の超電磁砲』は、ライトノベル『とある魔術の禁書目録』のヒロインの一人・御坂美琴を主人公としたスピンオフ作品。世界の法則を捻じ曲げて超常現象を起こす力“超能力”の開発が行われている「学園都市」を舞台に、御坂美琴と仲間たちとの平和で平凡で、ちょっぴり変わった日常生活が描かれる。
漫画の完結を記念し、「月刊コミック 電撃大王 2026年5月号」では特別記事を企画。原作・鎌池和馬氏とキャラクターデザイン・はいむらきよたか氏のスペシャルコメントを掲載している。
また、他の「とある」シリーズコミックで作画を務める近木野中哉氏、山路新氏、乃木康仁氏、strelka氏からは寄稿イラストが到着。さらに、アニメ『とある科学の超電磁砲』で主人公・御坂美琴の声を演じる佐藤利奈をはじめ、新井里美、豊崎愛生、伊藤かな恵ら主要キャスト陣からも想いの詰まったコメント、アニメで歴代主題歌を手掛けてきたfripSideの八木沼悟志からもメッセージが寄せられている。
連載19年の歴史に幕を下ろし、ネット上では「超電磁砲最終回ありがとうございました！マジで出会えてよかった作品！」「とある科学の超電磁砲 最終回を見届けてきました この世で1番好きなキャラクターの美琴ちゃんが主人公の漫画を描いてくださった冬川先生には感謝の気持ちしかありません そして今はただ、本当に完結おめでとうございます！という気持ちでいっぱいです」「とある科学の超電磁砲、完結お疲れ様でした！！！ 見れたら嬉しいなと思ってたものが詰まった完璧な最終回だった 2ページ目開いた瞬間に声出して泣いた」「は〜〜〜〜〜1話から見返したくなる… only my railgunを聴きたくなる」などの声があがっている。
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